Résolu inaugure sa nouvelle installation de filaments de cellulose au Québec

SAGUENAY, QC, le 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Produits forestiers Résolu Inc. a procédé aujourd'hui à l'inauguration de sa toute nouvelle installation commerciale vouée à la production de filaments de cellulose à son usine de papier Kénogami de Saguenay, au Québec.

Les filaments de cellulose, ou cellulose nanofibrillée, sont un nouveau biomatériau à base de fibre de bois qui peut servir d'additif naturel à de nombreux produits dans le but d'accroître la performance technique. Annoncée en 2020, la construction de l'installation, au coût de 27 M$, s'inscrit dans un plan d'investissement d'une valeur totale de 38 M$ à l'usine Kénogami.

Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction de Résolu, a présidé la cérémonie d'inauguration, qui s'est déroulée en présence également de Mme Andrée Laforest, ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ministre des Affaires municipales du Québec et députée de Chicoutimi, d'élus locaux, de plusieurs autres dignitaires ainsi que des membres du personnel de Résolu.

La production de filaments de cellulose représente une étape importance vers l'ouverture de nouveaux marchés pour Résolu. Ils sont traités mécaniquement sans apport de produits chimiques ni d'enzymes, et ils sont fabriqués à partir de sources renouvelables dont l'empreinte carbone est faible. Entre autres, lors d'essais, la Société a constaté des résultats prometteurs pour leur utilisation dans le béton, où cet additif peut améliorer la performance dans les projets d'infrastructures, et dans les matériaux d'emballage, où ce produit peut être utilisé pour produire des films translucides entièrement biosourcés et recyclables, remplaçant les pellicules plastiques traditionnelles.

M. Lalonde a affirmé : « Je tiens à saluer le soutien indéfectible des divers partenaires du projet, tant pour la recherche et le développement que pour le financement, notamment le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec dans le cadre du Programme Innovation Bois, Investissement Québec et Ressources naturelles Canada. L'installation de filaments de cellulose incarne notre volonté commune d'innover et d'explorer de nouvelles avenues en vue d'ouvrir de nouveaux marchés pour les produits de la forêt québécoise, et ainsi contribuer au développement durable des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. »

Mme Laforest a déclaré : « La réalisation et la mise en service de la nouvelle installation d'un tout nouveau produit, soit les filaments de cellulose, à l'usine de papier Kénogami nous donnent l'opportunité de regarder devant nous. Les 27 M$ investis, dont 2,5 M$ de la part du gouvernement du Québec, permettent de donner une vocation supplémentaire à l'usine et une option pour exporter cette production sur la scène internationale. Ce nouveau produit donne un autre souffle à l'usine et aux employés qui y sont rattachés. Je félicite les dirigeants, les travailleurs et tous ceux qui ont permis cette réalisation. »

Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, s'est associée à l'annonce d'aujourd'hui en transmettant, depuis Québec, le message suivant : « Cette nouvelle production de filaments de cellulose aura des retombées significatives tant pour Résolu que pour la région et l'industrie des produits forestiers. Par l'entremise du Programme Innovation Bois, notre gouvernement est fier de soutenir des entreprises établies ici dans ce type de projets novateurs, et d'appuyer ainsi plusieurs communautés où le secteur forestier est un moteur de développement économique. Je salue la vision d'avenir de toute l'équipe de Résolu pour l'apport de cette innovation à la diversification des produits du bois du Québec et à la décarbonation de notre économie. »

FPInnovations, un organisme qui se consacre à la mise au point de solutions qui accélèrent la croissance du secteur forestier canadien, a mené le partenariat ayant mis au point la technologie d'extraction permettant de produire des filaments de cellulose. Performance BioFilaments Inc., une coentreprise créée par Résolu et Mercer International Inc., voit à la commercialisation d'applications traditionnelles du produit.

On estime que la nouvelle installation produira jusqu'à 21 tonnes métriques de filaments de cellulose par jour et créera une trentaine de nouveaux emplois, qui s'ajouteront aux quelque 200 emplois existants à l'usine de papier Kénogami.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un important fabricant d'un large éventail de produits de bois, de pâte, de papier tissu et de papier, commercialisés dans 60 pays. La Société exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité au Canada et aux États-Unis. La totalité des terrains forestiers sous sa gestion ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Le siège social de Résolu est établi à Montréal (Québec) et la Société fait partie du Groupe Papier Excellence. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

