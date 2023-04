Resolute opent nieuwe fabriek in Quebec voor de productie van cellulosefilament

SAGUENAY, QC, 25 april 2023 /PRNewswire/ -- Resolute Forest Products Inc. heeft vandaag in zijn papierfabriek in Kénogami, Saguenay, Quebec, een ceremonie gehouden ter inhuldiging van zijn nieuwe fabriek voor de productie van cellulosefilamenten.

Cellulosefilamenten, ook wel bekend als nanogefibrilleerde cellulose, is een nieuw biologisch materiaal dat van houtvezels afkomstig is en gebruikt kan worden als een natuurlijk additief in veel producten om de technische prestaties te verbeteren. De in 2020 aangekondigde bouw van de fabriek heeft USD 27 miljoen gekost en maakte deel uit van een investeringsproject van USD 38 miljoen in de fabriek vanhet bedrijf in Kénogami.

De openingsceremonie werd geleid door Remi G. Lalonde, de president en CEO van Resolute en werd bijgewoond door Andrée Laforest, Quebecs minister van Gemeentelijke Zaken die als minister tevens verantwoordelijk is voor de regio Saguenay-Lac-Saint-Jean, evenals door lokale functionarissen, hoogwaardigheidsbekleders en medewerkers van het bedrijf zelf.

Cellulosefilamenten zijn een belangrijke stap naar nieuwe markten voor Resolute. Ze worden mechanisch verwerkt zonder chemicaliën of enzymen en zijn volledig vervaardigd uit hernieuwbare bronnen, wat resulteert in een lage ecologische voetafdruk. Het bedrijf heeft onder meer veelbelovende testresultaten gezien voor gebruik in beton, waar het additief de prestaties in infrastructuurprojecten zou kunnen verbeteren, en in verpakkingstoepassingen, waar het kan worden gebruikt om folie te maken dat voor 100% uit biologisch materiaal bestaat en volledig gerecycled kan worden, ter vervanging van traditioneel plastic folie.

De heer Lalonde sprak de volgende woorden: "Ik dank onze partners voor hun expertise op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en voor hun financiële steun, waaronder het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Bossen van Quebec via haar Wood Innovation Program, Investissement Québec en Natural Resources Canada. De cellulosefilamentfabriek is het resultaat van ons gezamenlijke doel om te innoveren en mogelijke wegen te verkennen om nieuwe markten te openen voor bosproducten uit Quebec, en om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen waarin we actief zijn."

"De bouw en de opstart van de nieuwe fabriek voor de productie van cellulosefilamenten, een volledig nieuw product in de papierfabriek in Kénogami, opent mooie vooruitzichten voor de toekomst", aldus minister Andrée Laforest. "De investering van USD 27 miljoen, inclusief USD 2,5 miljoen van de regering van Quebec, heeft een extra roeping voor de fabriek gecreëerd en de mogelijkheid om dit product internationaal te exporteren. Het nieuwe biomateriaal is een verademing voor de medewerkers van de fabriek in Kénogami. Felicitaties aan de directie, de werknemers en iedereen die deze prestatie mogelijk hebben gemaakt."

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Bossen van Quebec, Maïté Blanchette Vézina, deelde het volgende bericht vanuit Quebec City: "Deze nieuwe productie van cellulosefilamenten zal niet alleen ten goede komen aan Resolute Forest Products, maar ook aan de regio en aan de industrie voor bosbouwproducten. Onze regering is er trots op via haar Wood Innovation Program bedrijven te steunen die zich vestigen met dergelijke innovatieve projecten, en gemeenschappen te ondersteunen waar de bosbouwsector economisch onmisbaar is. Ik prijs het hele team van Resolute voor hun bijdrage door middel van innovatie, aan de diversificatie van de houtproducten van Quebec en voor het helpen koolstofvrij maken van onze economie."

FPInnovations, een organisatie die gespecialiseerd is in het creëren van oplossingen die de groei van de Canadese bosbouwproductensector versnellen, leidde het gezamenlijke project dat de extractietechnologie ontwikkeld heeft om cellulosefilamenten te produceren. Performance BioFilaments Inc., een gezamenlijke onderneming opgericht door Resolute en Mercer International Inc., werkt aan het commercialiseren van traditionele toepassingen voor het product.

De nieuwe fabriek zal naar verwachting tot 21 ton cellulosefilamenten per dag produceren en zal bovenop de ongeveer 200 bestaande banen in de papierfabriek in Kénogami ongeveer 30 nieuwe banen opleveren.

Over Resolute Forest Products

Resolute Forest Products is een toonaangevende producent van een breed scala aan hout-, pulp-, weefsel- en papierproducten die in 60 landen op de markt worden gebracht. Het bedrijf exploiteert zo'n 40 fabrieken, evenals activa voor energieopwekking, in de Verenigde Staten en Canada en heeft 100% van zijn beheerde bossen door derden gecertificeerd volgens internationaal erkende normen voor duurzaam bosbeheer. Resolute heeft regionale, Noord-Amerikaanse en wereldwijde erkenning gekregen voor zijn leiderschap op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling, evenals voor zijn bedrijfsvoering. Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Montreal (Quebec) gevestigd is, maakt deel uit van de Paper Excellence Group. Kijk voor meer informatie op www.resolutefp.com.

Contactinformatie: Media en anderen, Seth Kursman, Vice President, Corporate Communications, Sustainability and Government Affairs, 514 394-2398, [email protected]

SOURCE PF Résolu Canada Inc.