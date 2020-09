PEQUIM, 13 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Um relatório do jornal Science and Technology Daily:

Hoje em dia, o mundo é formado por organizações diversificadas. Com uma grande quantidade de forças condutoras que nos levam ao desenvolvimento social e econômico, apenas a tecnologia digital pode atuar como meio conector entre cada um desses pontos.

No que diz respeito à China, embora a configuração de desenvolvimento futura foque na "grande circulação doméstica", a "promoção mútua de circulação dupla doméstica e internacional' também é muito importante. Ao lançar a Iniciativa global de segurança de dados, declaramos mais uma vez para o mundo que a China adere à abertura e que está se esforçando para promover o estabelecimento de uma economia mundial aberta e uma comunidade digital com um futuro compartilhado.

Tanto no campo da ciência e tecnologia quanto no da economia, a tendência de globalização é irreversível, bem como a tendência da divisão e cooperação de trabalho e o benefício mútuo entre diferentes países. A China precisa manter sua condição de estar amplamente aberta para o mundo, e cria uma nova vantagem competitiva em termos de cooperação e concorrência internacional em cada setor, incluindo a indústria da informação, para poder ajudar a atingir os objetivos de desenvolvimento social em uma nova era.

Um homem de virtude tem a mente aberta e está sempre tranquilo, enquanto um homem mesquinho está sempre angustiado. Há sempre alguns países tentando criar disputas baseadas na ideia do jogo de soma zero. Recentemente, muitos políticos americanos passaram por diferentes países sem poupar esforços para caluniar a indústria de TI da China, e até mesmo toda a política de abertura, com a desculpa da "manutenção de segurança". Ao defender a segurança de dados global, a China não apenas demonstrou a franqueza que sempre sustentou e interrompeu a divulgação de mentiras maliciosas fabricadas por algumas pessoas, mas também expôs a hipocrisia encoberta dos Estados Unidos.

Além da luta contra a difamação política, a iniciativa também reflete a profunda compreensão da China com relação à natureza da indústria da informação e a como aumentar a produtividade social.

Por milhares de anos, o entendimento do valor da informação esteve intimamente ligado à sua transmissão. Até mesmo o oráculo do céu, se enterrado nas montanhas, não tem valor. E a principal função da internet é cumprir com a mais extensa e eficiente transmissão de informações da história.

Ao contrário do lento e repetitivo progresso da produtividade de antigamente, é mais provável que a sociedade da informação adote uma tendência de interconexão mais ampla e completa e esse processo vai se acelerar e atualizar cada vez mais. Assim, a falta de regras internacionais no espaço digital prejudicará o desenvolvimento da economia global digital.

Enquanto os EUA tomam medidas que não contribuem para a segurança de dados, eles também acusam gravemente outros países de estarem colocando os EUA em perigo. Nenhum país tem qualquer motivo para tolerar essa hegemonia. Não cabe aos Estados Unidos julgar quais produtos são seguros ou "condenar" quem está prejudicando a segurança de dados em outros países.

Já se foi o tempo em que um país hegemônico podia satisfazer de forma egoísta sua ganância com base no sacrifício de seus subordinados. É claro que um país visionário seguirá as tendências do momento e fará os esforços necessários para garantir o fluxo suave da informação sob regras justas e de benefício mútuo. (Autores:Zhang Mengran, Lu Zijian e Long Yun)

FONTE Science and Technology Daily

SOURCE Science and Technology Daily