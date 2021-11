Restart Energy Innovative Technologies AG lance la première STO durable sur la plate-forme suisse Blockchain DAURA

Les fonds seront utilisés pour l'acquisition d'actifs renouvelables opérationnels et le développement d'activités d'approvisionnement énergétique en aval par Restart Energy One SA, l'un des principaux fournisseurs d'énergie privés intégrés en Roumanie qui, plus tôt cette année, a lancé et inscrit à la Bourse de Bucarest la première obligation verte. Les fonds seront également utilisés pour l'expansion mondiale de la plateforme RED récemment lancée, une plateforme de chaîne de blocs novatrice offrant aux entreprises et aux particuliers un système de compensation de carbone tokénisé de bout en bout et un marché du carbone.

« Notre objectif est d'utiliser des technologies de pointe et des modèles commerciaux novateurs pour démocratiser un secteur accablé par la bureaucratie et les coûts de transaction : libérer des capitaux, économiser de l'argent, aider les producteurs d'électricité locaux à gagner plus et jeter les bases d'un avenir durable. Entreprise expérimentée dans le secteur traditionnel de l'approvisionnement en énergie, REIT AG comprend que l'avenir de la production et de la consommation d'énergie réside dans le fait de donner aux personnes et aux entreprises la liberté d'accéder et de participer à un écosystème énergétique plus durable sans entraves bureaucratiques ni modèles commerciaux dépassés. « REIT AG regroupe les deux principaux attributs du groupe, l'expérience et le succès de nos activités traditionnelles, l'entreprise d'approvisionnement en énergie et l'approche audacieuse du secteur de l'énergie grâce à la technologie avec notre plateforme RED », déclare Armand Domuta, président du conseil d'administration de Restart Energy Innovative Technologies AG.

Pour participer à la prochaine STO, les investisseurs doivent prouver qu'ils ont compensé leurs émissions de CO2 et qu'ils ont atteint la consommation énergétique nette zéro. Ils peuvent le faire en créant un compte sur la plateforme RED, en calculant leurs émissions de CO2 à l'aide des outils spéciaux et en compensant ces émissions par une validation de leurs actions durables, comme la production ou la consommation d'énergie verte, ou par l'achat de certificats de compensation carbone des projets certifiés disponibles sur la plateforme.

Avec la demande mondiale d'énergie qui doit doubler d'ici 2030 et l'augmentation rapide de la consommation limitée de ressources, les pays du monde entier mènent de nouvelles réformes par la déréglementation, ouvrant les services publics à des solutions plus innovantes et audacieuses, pour bâtir un monde meilleur.

Restart Energy compte 50 000 clients, un chiffre d'affaires estimé à 28 millions d'euros pour 2021 et un pipeline de projets de 550 MW de développement d'énergies renouvelables.

À propos de Restart Energy Innovative Technologies

Restart Energy Innovative Technologies (REIT AG) est une société holding suisse qui finance, recherche et développe des projets de technologies énergétiques révolutionnaires dans le but de construire et de maintenir un écosystème d'innovation en matière de développement durable. REIT AG intègre des actifs traditionnels générateurs de revenus dans les filières de valeur en amont (énergies renouvelables) et en aval (approvisionnement en énergie) ainsi que des entreprises innovantes et hautement évolutives avec des produits et services commercialisables dans les domaines de la technologie du changement climatique, de la compensation carbone, des énergies renouvelables et de développement durable.

À propos de Restart Energy

Restart Energy est un fournisseur indépendant d'électricité et de gaz naturel pour les maisons et les entreprises, avec 100 % de capital roumain. La société s'est établie en 2015 à Timisoara. Restart Energy compte plus de 50 000 clients résidentiels et environ 5 000 sociétés clientes. L'entreprise est présente sur les marchés roumain et serbe et, à partir de 2021, entend se développer sur plusieurs marchés européens, dont l'Allemagne et l'Espagne.

À propos de RED

La plateforme RED est le premier écosystème de compensation de carbone tokénisé permettant aux individus, aux entreprises et aux autres organisations de calculer leur empreinte carbone et d'obtenir des crédits de carbone tokénisés pour leurs actions environnementales positives, certifiés par des jetons NFT ou non fongibles sur la blockchain. La plateforme RED est basée sur une technologie de blockchain de pointe appelée Zalmoxis, sous la marque Restart Energy. La technologie est une version améliorée d'Ethereum qui fonctionne sur PoS et PoA, et résout le problème d'évolutivité. Dans le même temps, Zalmoxis conserve tous les avantages de Ethereum, y compris le transfert de jetons émis sur RED pour le réseau principal Ethereum. D'autre part, la consommation d'énergie est 1 000 fois plus faible, les émissions sont nulles, les taxes sur l'essence, proches de zéro, et la durabilité sur la blockchain, accélérée jusqu'à 100 fois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1693866/Restart_Energy_Armand_Domuta.jpg

SOURCE Restart Energy Innovative Technologies AG