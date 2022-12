Restaurant Brands International i McWin planują rozwój kultowych marek Burger King® i Popeyes® w Europie Wschodniej

McWin zawiera umowy w sprawie master franczyzy i rozwoju, których celem jest rozwój marki Burger King w Czechach, Polsce i Rumunii, oraz marki Popeyes w Czechach i Polsce w ramach ekspansji na rynku europejskim.

ZUG, Szwajcaria, 2 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Dzisiaj firmy Restaurant Brands International (TSX: QSR) (NYSE: QSR) ("RBI") oraz McWin, jeden z najbardziej uznanych operatorów w Europie, z przyjemnością ogłaszają, że podmioty stowarzyszone z McWin zyskały wyłączne prawa obejmujące master franczyzę i rozwój w celu rozszerzenia zasięgu marek Burger King i Popeyes w kilku krajach Europy Wschodniej, obejmującego otwarcie nowych restauracji w 2023 roku.

Za pośrednictwem swojej nowo utworzonej platformy Rex Concepts CEE, McWin jest gotowy do rozwoju marki grillowanych na ogniu dań serwowanych w lokalach Burger King w Czechach, Polsce i w Rumunii, oraz do wprowadzenia kultowej marki restauracji serwujących smażonego kurczaka Popeyes w Czechach i w Polsce, przy czym plany obejmują otwarcie 600 restauracji w tych krajach w nadchodzącej dekadzie.

„Jesteśmy zachwyceni, że zrealizowaliśmy nasz cel przy współpracy z McWin i jesteśmy przekonani, że ich ogromne doświadczenie w rozwoju działalności przełoży się na pomyślną ekspansję naszych kultowych marek w Europie Wschodniej - powiedział David Shear, prezes Restaurant Brands International Inc., spółki-matki Burger King i Popeyes. - Komunikat ten podkreśla nasze zaangażowanie w zapewnienie większej liczbie gości naszego kultowego grillowanego na ogniu Whoppera®, wspaniałego kurczaka w stylu luizjańskim i wielu innych popularnych pozycji w menu. Jest to dla tych marek ważny krok w ambitnej drodze ku ekspansji i z ekscytacją kontynuujemy powiększanie naszego udziału w rynku Europy Wschodniej".

„Cieszymy się na dalsze umacnianie czołowej pozycji firmy McWin w Europie, gdzie dostrzegamy ogromne możliwości rozwoju i włączenia mocnych marek premium, takich jak Burger King i Popeyes, do naszego powiększającego się portfela 1 300 restauracji" - skomentował Henry McGovern, współzałożyciel McWin. Po przejęciu spółki BK SEE Poland S.A. w sierpniu, jest to nasza druga inwestycja ze środków pochodzących z funduszu McWin Restaurant Fund o wartości 525 milionów euro, przy czym uwidacznia ona nasze zaangażowanie we wsparcie marek, które chcą osiągnąć wyższy poziom doskonałości operacyjnej poprzez odblokowanie długofalowej trwałej wartości dla klientów, pracowników, społeczności i lokalnych rynków, gdzie prowadzimy działalność".

Dzisiejszy komunikat odzwierciedla atrakcyjność marek Burger King i Popeyes na całym świecie. Sieć Burger King działa w ponad 19 000 lokalizacjach w ponad 100 krajach na całym świecie, w tym w 33 krajach na terytorium całej Europy.

Pasja, z jaką Popeyes podchodzi do swojego luizjańskiego dziedzictwa, popisowego marynowanego przez 12 godzin kurczaka oraz oryginalnych i pełnych smaku śmiałych dań pozwoliła nam na zajęcie pozycji jednej z największych na świecie sieci restauracji szybkiej obsługi, obejmującej ponad 3800 lokali w ponad 30 krajach na całym świecie, w tym otwarte ostatnio z sukcesem restauracje w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii i Szwajcarii. Ta ambitna droga ekspansji jest częścią szeroko zakrojonej strategii poszerzenia obecności na kluczowych rynkach na całym świecie, pozwalającej na obsługiwanie coraz większej liczby gości i oferowanie im wyjątkowych doświadczeń.

Celem McWin jest oferowanie słynnych na całym świecie i pożądanych menu, które są tak uwielbiane przez naszych gości, oraz zapewnienie lokali, które dostarczą najlepsze w swojej klasie doświadczenia, zarówno podczas osobistej wizyty w restauracji jak i online, dzięki spersonalizowanym innowacjom cyfrowym. W nowych restauracjach Burger King i Popeyes znajdą się cyfrowe ekrany do zamawiania, mobilne zamówienia, obsługa kelnerska i dostawy, aby goście mogli wygodnie zamawiać posiłki i cieszyć się nimi na sposób, który preferują.

Goście restauracji Burger King i Popeyes mogą oczekiwać możliwości wgryzienia się w niezrównaną kanapkę Whopper i popisową kanapkę Popeyes z chrupiącym kurczakiem i obdarzenia ich niepowtarzalnego smaku jeszcze większym uwielbieniem w 2023 roku.

Założona w 1954 roku marka Burger King® to globalna sieć restauracji fast food serwującej hamburgery, znanych z jakości i wartości, jako jedyne miejsce, gdzie klienci mogą cieszyć się słynną kanapką Whopper® z wołowiną grillowaną na ogniu. System Burger King® działa w ponad 18 800 lokalizacjach w ponad 100 krajach. Niemal wszystkie restauracje Burger King® są prowadzone przez niezależnych franczyzobiorców, przy czym wielu z nich prowadzi firmy rodzinne, które są obecne na rynku od dziesięcioleci. Dodatkowe informacje na temat marki Burger King® znajdują się na stronie www.bk.com .

Firma Popeyes® została założona w Nowym Orleanie w 1972 roku, a jej historia i tradycja kulinarna liczy ponad 50 lat. Popeyes® wyróżnia się unikalnym menu w stylu nowoorleańskim z pikantnymi kurczakami, polędwiczkami z kurczaka, smażonymi krewetkami i innymi regionalnymi produktami. Zaangażowanie sieci w dziedzictwo Luizjany i autentyczne, pełne smaku jedzenie pozwoliło Popeyes® zostać jedną z największych na świecie restauracji szybkiej obsługi oferujących dania z kurczaka, która posiada ponad 3 800 lokali w USA i na całym świecie. Więcej informacji na temat marki można znaleźć na stronie internetowej marki Popeyes® pod adresem www.popeyes.com lub śledząc ją na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Restaurant Brands International Inc. to jedna z największych na świecie firm restauracyjnych szybkiej obsługi, która osiąga roczną wartość sprzedaży w ramach całego systemu na poziomie przekraczającym 35 mld $ i prowadzi ponad 29 000 restauracji w ponad 100 krajach. RBI jest właścicielem czterech najbardziej znanych na świecie marek restauracji szybkiej obsługi: TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® i FIREHOUSE SUBS®. Te niezależne marki od dziesięcioleci służą swoim gościom, franczyzobiorcom i społecznościom. W ramach programu Restaurant Brands for Good, RBI pracuje nad poprawą wskaźników zrównoważonego rozwoju w zakresie odżywiania, środowiska, ludzi i społeczności.

McWin jest prywatną firmą inwestycyjną założoną przez Henry'ego McGoverna i Stevena K. Winegara współpracującą z wybitnymi założycielami i dyrektorami generalnymi, którzy mają odwagę wprowadzać trwałe zmiany, szczególnie w sektorze gastronomicznym i technologii żywności.

Henry McGovern jest założycielem AmRest Holdings SE, jednej z wiodących europejskich firm branży gastronomicznej, która pod jego kierownictwem rozrosła się do ponad 2300 restauracji w 25 krajach i zatrudnia ponad 55 000 pracowników. Steven K. Winegar był udziałowcem i członkiem starszej kadry zarządzającej Grupo Zena, założycielem Restauravia Grupo Empresarial, Megafood SL i byłym członkiem zarządu firmy Telepizza. Wspólnie zbudowali lub prowadzili ponad 4200 restauracji w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach oraz mają rozległe doświadczenie w inwestowaniu w technologię żywności, a także w szeroko rozumiane przełomowe technologie. Firma McWin i fundusze, którym doradza inwestują obecnie w Gail's, Vapiano, CookUnity, Dean & David, producentów alternatywnych źródeł białek, takich jak BlueNalu, Perfect Day, The Every Company (wcześniej Clara Foods), Impossible Foods, UPSIDE Foods (wcześniej Memphis Meats) oraz w czołowe firmy z branży technologii żywności, takie jak Footprint, Oishii i Menu.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wybiegające w przyszłość stwierdzenia i informacje, które odzwierciedlają obecne przekonania i oczekiwania kierownictwa dotyczące przyszłych wydarzeń, inicjatyw i wyników działalności, aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Wypowiedzi prognozujące nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i wiążą się z szeregiem czynników ryzyka i niepewności. Wypowiedzi prognozujące obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące naszych oczekiwań dotyczących zdolności do otwarcia 600 restauracji Burger King i Popeyes (łącznie) w Polsce, Republice Czeskiej i Rumunii w okresie nadchodzących dziesięciu (10) lat, zdolności do zapewnienia lokali dostarczających najlepsze w swojej klasie doświadczenia, zarówno podczas osobistej wizyty w restauracji, jak i online, jej zdolności do zapewniania trwałej wartości klientom, pracownikom i społecznościom oraz gospodarkom Polski, Rumunii i Czech, oraz zdolności do ukończenia ambitnej drogi ekspansji marek Burger King i Popeyes w ramach szerszej strategii na rzecz zwiększenia ich obecności na kluczowych rynkach całego świata. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od oczekiwań RBI są szczegółowo opisane w dokumentach składanych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) oraz w kanadyjskich organach nadzoru rynku papierów wartościowych, np. sprawozdania roczne i kwartalne, oraz raporty bieżące sporządzane na formularzu 8-K, i obejmują następujące czynniki ryzyka: czynniki ryzyka związane z naszą zdolnością do pomyślnej realizacji naszej krajowej i międzynarodowej strategii rozwoju i z międzynarodową działalnością spółki; ryzyko związane z naszą zdolnością do konkurowania lokalnie i na arenie międzynarodowej w wysoce konkurencyjnej branży; globalne warunki ekonomiczne lub inne warunki biznesowe, które wpływają na chęć lub zdolność naszych klientów do zakupu naszych produktów; nasze relacje z franczyzobiorcami i ich sukcesy, oraz ryzyko związane z modelem biznesowym w pełni opartym na franczyzie; skuteczność naszych programów marketingowych i reklamowych oraz wsparcie tych programów przez naszych franczyzobiorców. O ile nie wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, firma nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji wypowiedzi prognozujących w wyniku pojawienia się nowych informacji, późniejszych wydarzeń lub okoliczności, zmiany oczekiwań lub innego powodu.

KONTAKT: e-mail: [email protected]; e-mail: [email protected]

