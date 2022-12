Společnosti Restaurant Brands International a McWin rozšiřují ikonické značky Burger King® a Popeyes® v regionu východní Evropy

Společnost McWin uzavřela rámcové franšízové smlouvy a smlouvy o rozvoji značky Burger King v České republice, Polsku a Rumunsku a značky Popeyes v České republice a Polsku v rámci jejich expanze do Evropy.

ZUG, Švýcarsko, 6. prosince 2022 /PRNewswire/ – Společnosti Restaurant Brands International (TSX: QSR) (NYSE: QSR) („RBI") a McWin, jedna z nejrenomovanějších provozních společností v Evropě, dnes oznámily, že pobočky společnosti McWin získaly práva na exkluzivní master franšízu a na rozvoj značek Burger King a Popeyes v několika zemích východní Evropy. Nové restaurace těchto značek budou otevřeny v roce 2023.

Společnost McWin hodlá prostřednictvím své nově založené platformy Rex Concepts CEE rozšířit značku Burger King v České republice, Polsku a Rumunsku, a slavnou značku smažených kuřecích výrobků Popeyes uvést do České republiky a Polska. V příštích 10 letech plánuje otevřít v těchto zemích celkem 600 restaurací.

„Jsme nadšeni z toho, že se nám ve spolupráci se společností McWin podařilo tohoto milníku dosáhnout, a jsme přesvědčeni, že její bohaté zkušenosti s rozvojem podnikání se promítnou do úspěšné expanze našich ikonických značek ve východní Evropě," konstatoval David Shear, prezident společnosti Restaurant Brands International Inc., mateřské společnosti značek Burger King a Popeyes. „Toto oznámení zdůrazňuje naše odhodlání nabídnout ještě většímu množství hostů náš klasický, na přímém plameni grilovaný sendvič Whopper® i naše lákavé kuřecí maso, připravované v louisianském stylu, ale samozřejmě i celou řadu dalších pokrmů, které si naši zákazníci oblíbili. Jde o velký krok na naší ambiciózní cestě za expanzí těchto značek a jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v rozšiřování našich aktivit ve východní Evropě."

„Je nám potěšením pokračovat v posilování vedoucí pozice společnosti McWin v Evropě, kde vidíme významné příležitosti k obecnému růstu a pro začlenění silných prémiových značek jako Burger King a Popeyes do našeho rostoucího portfolia 1300 restaurací," uvedl Henry McGovern, spoluzakladatel společnosti McWin. „Po srpnové akvizici společnosti BK SEE Poland S.A. jde již o druhou investici v rámci našeho fondu McWin Restaurant Fund s hodnotou 525 milionů eur, která je důkazem našeho odhodlání pomáhat značkám dosáhnout vyšší úrovně provozní dokonalosti a zákazníkům, zaměstnancům, komunitám i místním ekonomikám, ve kterých působíme, tak poskytovat dlouhodobě udržitelné vyšší hodnoty."

Dnešní oznámení odráží vysoký zájem o značky Burger King a Popeyes po celém světě. Společnost Burger King provozuje více než 19.000 provozoven ve více než 100 zemích, včetně 33 zemí v Evropě.

Díky své vášni pro odkaz louisianských hodnot, charakteristickému 12hodinovému marinování kuřecího masa, výrazné chuti a autentickým pokrmům se značka Popeyes stala jednou z největších světových značek v oblasti rychlého občerstvení s kuřecím masem. Provozuje více než 3800 restaurací ve více než 30 zemích světa a nedávno úspěšně vstoupila na evropský trh ve Velké Británii, Rumunsku, Španělsku a Švýcarsku. Ambiciózní expanze je součástí širší strategie, jejímž cílem je zvýšit přítomnost na klíčových trzích po celém světě, obsloužit stoupající počet zákazníků a zároveň jim nabídnout výjimečný zážitek.

Společnost McWin se zavázala nabízet světoznámou a chutnou nabídku pokrmů, které hosté znají a milují, a poskytovat jim ty nejlepší zážitky v dané třídě, a to jak v restauracích, tak online prostřednictvím personalizovaných digitálních inovací. Nové restaurace značek Burger King a Popeyes budou vybaveny kiosky pro digitální objednávání, možností využití mobilních objednávek, obsluhou u stolu a rozvozem, aby si hosté mohli pohodlně objednat a vychutnat lahodné pokrmy značky Popeyes přesně tak, jak jim to vyhovuje.

Hosté restaurací Burger King a Popeyes se mohou těšit, že se v roce 2023 zakousnou do nepřekonatelného Whopperu nebo křupavého kuřecího sendviče Popeyes a že si jejich jedinečnou chuť zamilují ještě více.

O společnosti Burger King

Značka Burger King® byla založena v roce 1954. Jedná se o celosvětový řetězec rychlého občerstvení s nabídkou hamburgerů, který je známý kvalitou a cenovou výhodností svých pokrmů a je také jediným místem, kde si hosté mohou dát ikonický sendvič Whopper®, grilovaný na přímém plameni. Značka Burger King® provozuje více než 18.800 poboček ve více než 100 zemích. Téměř 100 procent společnosti Burger King® restaurací vlastní a provozují nezávislí franšízanti. V mnoha případech se jedná o rodinné podniky, které fungují již desítky let. Další informace o značce Burger King® najdete na stránkách www.bk.com .

O společnosti Popeyes®

Značka Popeyes® byla založena v roce 1972 v New Orleans. Ztělesňuje více než 50 let historie v oblasti kulinářských tradic. Značka Popeyes® se vyznačuje svým jedinečným menu v neworleanském stylu s pikantním kuřecím masem, kuřecími stehýnky, smaženými krevetami a dalšími regionálními produkty. Vášeň pro louisianské tradice a chutná autentická jídla umožnila řetězci Popeyes® stát se jedním z největších řetězců světových restaurací s rychlým občerstvením se zaměřením na kuřecí maso. Provozuje více než 3800 restaurací v USA i po celém světě. Další informace o této značce najdete na webových stránkách značky Popeyes® na adrese www.popeyes.com , nebo nás můžete sledovat na Facebooku, Twitteru a Instagramu.

O společnosti Restaurant Brands International

Restaurant Brands International Inc. („RBI") je jednou z největších světových společností provozujících restaurace rychlého občerstvení. Její tržby přesahují výši 35 miliard dolarů a provozuje více než 29.000 restaurací ve více než 100 zemích. Společnost RBI vlastní jedny z nejznámějších a nejikoničtějších značek rychlého občerstvení na světě – TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® a FIREHOUSE SUBS®. Tyto nezávisle provozované značky slouží svým hostům, franšízantům a komunitám již po desítky let. Prostřednictvím svého rámce Restaurant Brands for Good zlepšuje společnost RBI udržitelné výsledky související s potravinami, naší planetou, lidmi a komunitami.

O společnosti McWin

McWin je soukromá investiční firma založená Henrym McGovernem a Stevenem K. Winegarem, spolupracující s ojedinělými zakladateli a generálními řediteli, kteří se nebojí měnit zaběhlé zvyklosti především v oblasti stravovacích služeb a potravinářských technologií prostřednictvím udržitelného rozvoje.

Henry McGovern je zakladatelem společnosti AmRest Holdings SE, jedné z předních evropských gastronomických společností, která se pod jeho vedením rozrostla na úroveň, kdy provozuje více než 2300 restaurací ve 25 zemích a zaměstnává více než 55.000 zaměstnanců. Steven K. Winegar byl akcionářem a vedoucím pracovníkem společnosti Grupo Zena a zakladatelem společností Restauravia Grupo Empresarial, Megafood SL a bývalým členem představenstva společnosti Telepizza. Oba souhrnem vybudovali nebo provozovali více než 4200 restaurací v Evropě, Spojených státech a Číně a mají rozsáhlé zkušenosti s investicemi do potravinářských technologií a obecnějších revolučních technologií. Společnost McWin a fondy, kterým poskytuje poradenství, v současné době investují do společností Gail's, Vapiano, CookUnity a Dean&David, jakož i do alternativních proteinových společností, jako jsou BlueNalu, Perfect Day, The Every Company (dříve Clara Foods), Impossible Foods a UPSIDE Foods (dříve Memphis Meats), a do předních potravinářských technologických společností, jako jsou Footprint, Oishii a Menu.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení a informace, které odrážejí současné přesvědčení a očekávání vedení ohledně budoucích událostí, iniciativ a provozních výsledků a které se vztahují pouze k datu vydání této zprávy. Tato výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků a vztahuje se na ně řada rizik a nejistot. Tato výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení o našich očekáváních týkajících se schopnosti otevřít 600 restaurací značek Burger King a Popeyes (v celkovém součtu) v Polsku, České republice a Rumunsku v příštích deseti (10) letech, schopnosti poskytovat strávníkům ten nejlepší zážitek ve své třídě, a to jak v restauracích, tak online, prostřednictvím personalizovaných digitálních inovací, schopnost vytvářet udržitelné dlouhodobé hodnoty pro zákazníky, zaměstnance, komunity a ekonomiky Polska, Rumunska a České republiky, a schopnost realizovat ambiciózní cestu expanze značek Burger King a Popeyes v rámci obecnější strategie rozšiřování přítomnosti na klíčových trzích po celém světě. Faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od očekávání společnosti RBI, jsou podrobně popsány v dokumentech RBI podaných u americké Komise pro cenné papíry a regulačním orgánům pro cenné papíry v Kanadě, jako jsou její výroční a čtvrtletní zprávy a běžné zprávy na formuláři 8-K. Mezi možná rizika patří: rizika spojená s naší schopností úspěšně realizovat strategii růstu na domácím i mezinárodním trhu a rizika spojená s mezinárodními operacemi; rizika spojená s naší schopností konkurovat na domácím i mezinárodním trhu v odvětví s intenzivní konkurencí; globální ekonomické nebo jiné obchodní podmínky, které mohou ovlivnit přání nebo schopnost našich zákazníků kupovat naše výrobky; náš vztah s našimi franšízanty a jejich úspěch a rizika spojená s naším plně franšízovým obchodním modelem; a účinnost našich marketingových a reklamních programů a podpora těchto programů ze strany franšízantů. Kromě případů vyžadovaných příslušnými zákony nemáme povinnost aktualizovat tato výhledová prohlášení, ať už z důvodu zjištění nových informací, následných událostí nebo okolností, změny očekávání nebo z jiných důvodů.

