Restez connecté partout en Europe : guide pratique du Prime Day 2026

PARIS, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les vagues de chaleur de fin mai ont déjà fait grimper le thermomètre au-delà de 30 °C dans toute l'Europe, l'été 2026 s'annonce comme l'un des plus chauds jamais enregistrés. Que ce soit en voyage, pour travailler en extérieur ou pour se prémunir contre d'éventuelles coupures de courant, une source d'électricité fiable devient un élément indispensable au confort estival.

Prime Day Power Guide - Solar Generators

L'Amazon Prime Day 2026 propose des offres sur les générateurs photovoltaïques pour vous équiper à moindre coût. Voici quelques conseils pour traverser la période de chaleur estivale sans encombre et sans dépendre de l'énergie extérieure, où que vous soyez.

Les centrales électriques portables sont désormais indispensables pour les amateurs de loisirs en plein air. Que vous soyez adepte du camping, de randonnées, de journées à la plage ou de sorties en voilier, elles permettent de faire fonctionner vos téléphones, ordinateurs portables, ventilateurs, réfrigérateurs portables et autres appareils indispensables, quelle que soit votre destination. À la maison, elles constituent une source d'alimentation de secours silencieuse et sans émissions en cas de coupure de courant, et peuvent même être associés à des panneaux solaires pour réduire la facture d'électricité.

Pour le camping du week-end, les randonnées à vélo et le télétravail, la batterie BLUETTI Elite 100 V2 assure un équilibre idéal entre portabilité et performances. Pesant seulement 11,5 kg, elle offre une puissance de sortie de 1 800 W répartie sur neuf prises et intègre un système d'alimentation sans interruption (ASI) de 10 ms permettant d'assurer le fonctionnement ininterrompu des appareils essentiels. Besoin d'encore plus de puissance ? L'Elite 200 V2 offre une puissance de 2 600 W, suffisante pour faire fonctionner un climatiseur portable, tout en garantissant une grande autonomie pour les ventilateurs, les réfrigérateurs et autres appareils indispensables en été. Ces deux modèles prennent en charge la recharge solaire rapide grâce à la technologie MPPT dernier cri.

Pour les longs trajets en véhicule de plaisance, les aventures en van et la navigation à la voile, les solutions offrant une plus grande capacité garantissent une plus grande liberté. L'Elite 300, reconnue comme la plus petite centrale électrique portable de 3 kWh au monde, offre une capacité de 3 014 Wh dans un format remarquablement compact. Son onduleur de 2 400 W et sa prise dédiée 12 V/30 A pour véhicule de plaisance permettent d'alimenter facilement les cafetières, les réfrigérateurs et les chauffages au diesel lors de vos déplacements.

Pour les utilisateurs ayant des besoins en énergie plus importants, l'Apex 300 offre une puissance de sortie de 3 840 W et une conception modulaire et évolutive. Il peut être rechargé à partir de bornes de recharge pour véhicules électriques, de raccordements dans les campings ou d'un véhicule grâce au Charger 2, qui combine la recharge par alternateur et par énergie solaire pour une puissance d'entrée pouvant atteindre 1 200 W pendant le trajet.

Les particuliers à la recherche d'une alimentation de secours fiable peuvent se tourner vers l'Elite 400. Avec une capacité de stockage de près de 4 kWh et une puissance de sortie de 2 600 W, il permet d'alimenter les réfrigérateurs, les appareils médicaux et les équipements ménagers essentiels en cas de coupure de courant. Grâce à sa poignée télescopique et à ses roues résistantes, il se déplace facilement entre la maison, le jardin, l'atelier ou le chantier.

À l'occasion du Prime Day, optez pour une alimentation électrique fiable pour toutes vos aventures et toutes les situations d'urgence. Découvrez les dernières offres BLUETTI et bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 5 % avec le code PRNEWS5.