BLUETTI spája na veľtrhu Intersolar Europe 2026 partnerov otvoreného energetického ekosystému s cieľom posilniť energetickú nezávislosť domácností
News provided byBLUETTI
Jun 24, 2026, 09:30 ET
MNÍCHOV, 24. júna 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu Intersolar Europe 2026 spoločnosť BLUETTI prezentovala svoj záväzok k energetickej nezávislosti domácností prostredníctvom otvoreného energetického ekosystému integrujúceho solárne riešenia pre balkóny, domáce úložisko energie a inteligentné hospodárenie s energiou. V rámci posilnenia tejto stratégie získala séria Balco od spoločnosti BLUETTI cenu EUPD Research za najlepšiu inováciu, ktorá vyzdvihuje inovácie spoločnosti v oblasti solárnych riešení pre balkóny, zatiaľ čo novo podpísané memorandum o porozumení so spoločnosťou Enjoyelec ďalej posilňuje možnosti inteligentného hospodárenia s energiou v celom ekosystéme.
iešenia spoločnosti BLUETTI pre úložisko energie v domácnostiach a solárne systémy na balkónoch, vrátane modelov EP2000, EP760, Balco 260 a Balco 500, podporujú integráciu so službami Amazon Alexa, Google Home a Home Assistant. Riešenia pre úložisko energie v domácnostiach tiež bezproblémovo fungujú s platformami HEMS vrátane Solar Manager a Enjoyelec, čo pomáha majiteľom domov optimalizovať výrobu, ukladanie a spotrebu energie.
S cieľom ďalej rozšíriť svoj otvorený energetický ekosystém podpísala spoločnosť BLUETTI počas konferencie Intersolar Europe 2026 memorandum o porozumení so spoločnosťou Enjoyelec. Dohoda spája odborné znalosti spoločnosti BLUETTI v oblasti skladovania energie s inteligentnými technológiami hospodárenia s energiou od spoločnosti Enjoyelec s cieľom poskytovať inteligentnejšie a efektívnejšie energetické riešenia pre domácnosti.
„Spolu s BLUETTI sa snažíme vytvoriť inteligentnejší energetický ekosystém domácností, ktorý pomôže majiteľom domov optimalizovať spotrebu energie a dosiahnuť väčšiu energetickú nezávislosť," povedal Nick Qian, technický riaditeľ spoločnosti Enjoyelec.
Na podporu rastúceho zavádzania dynamického stanovovania cien elektriny sú produkty BLUETTI kompatibilné s viac ako 800 zdrojmi údajov o dynamických tarifách na celom svete vrátane spoločností Octopus Energy, Tibber, Ostrom a Rabot Energy. Ekosystém sa tiež integruje s inteligentnými meracími a monitorovacími riešeniami, ako sú Shelly a EverHome. Modely EP2000 a EP760 navyše podporujú tepelné čerpadlá kompatibilné s technickým štandardom SG Ready, čo umožňuje inteligentnejšiu koordináciu medzi vykurovaním domácností a systémami hospodárenia s energiou.
Integráciou solárnej energie, batériových úložísk, inteligentných zariadení, monitorovania energie, dynamických taríf a inteligentného hospodárenia s energiou spoločnosť BLUETTI buduje otvorený energetický ekosystém, ktorý pomáha domácnostiam maximalizovať využívanie obnoviteľnej energie a dosiahnuť väčšiu energetickú nezávislosť. Spolu s ekosystémovými partnermi spoločnosť BLUETTI presadzuje inteligentnejšie a udržateľnejšie riešenia pre využívanie energie v domácnostiach.
„Energia v domácnostiach sa stáva čoraz viac prepojenou," povedal Henrik, vedúci predaja pre región DACH v spoločnosti BLUETTI. „Prostredníctvom otvoreného ekosystémového prístupu umožňujeme našim zákazníkom získať väčšiu hodnotu z obnoviteľnej energie a priblížiť sa k energetickej nezávislosti."
O spoločnosti BLUETTI
Od roku 2013 je spoločnosť BLUETTI technologickým priekopníkom v oblasti čistej energie a špecializuje sa na prenosné elektrárne a riešenia pre skladovanie energie v domácnostiach. Spoločnosť BLUETTI, ktorá poskytuje svoje služby viac ako 3,5 miliónom používateľov vo viac ako 120 krajinách, naďalej rozvíja inovatívne a udržateľné energetické technológie na celom svete.
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