Überall in Europa immer mit Strom versorgt: Prime Day 2026 - Der Stromversorgungsratgeber

PARIS, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Da die Hitzewellen Ende Mai die Temperaturen in ganz Europa bereits auf über 30 °C getrieben haben, könnte der Sommer 2026 einer der heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Ganz gleich, ob Sie auf Reisen sind, im Freien arbeiten oder sich auf unerwartete Stromausfälle vorbereiten – eine zuverlässige Stromversorgung wird zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Sommerkomforts.

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Da der Amazon Prime Day 2026 Sonderangebote für Solargeneratoren bereithält, können Sie sich mit einem cleveren Budget gut vorbereiten. Hier finden Sie einen Leitfaden, wie Sie sich trotz der Sommerhitze wohlfühlen und energieunabhängig bleiben können – ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden.

Tragbare Stromversorgungsstationen sind aus dem modernen Outdoor-Lifestyle nicht mehr wegzudenken. Von Campingausflügen und Wanderabenteuern bis hin zu Strandtagen und Segeltörns – sie sorgen dafür, dass Handys, Laptops, Ventilatoren, Kühlboxen und andere wichtige Geräte überall mit Strom versorgt werden, egal wohin die Reise geht. Zu Hause dienen sie bei Stromausfällen als leise, abgasfreie Notstromversorgung und lassen sich sogar mit Solarmodulen kombinieren, um die Stromkosten zu senken.

Für Campingausflüge am Wochenende, Radtouren und das Arbeiten im Homeoffice bietet der BLUETTI Elite 100 V2 eine ideale Balance zwischen Mobilität und Leistung. Mit einem Gewicht von nur 11,5 kg liefert er über neun Steckdosen eine Leistung von 1.800 W und verfügt über eine USV mit einer Reaktionszeit von 10 ms, um den unterbrechungsfreien Betrieb wichtiger Geräte zu gewährleisten. Brauchen Sie mehr Leistung? Der Elite 200 V2 steigert die Leistung auf 2.600 W – genug, um eine mobile Klimaanlage zu betreiben – und bietet gleichzeitig lange Laufzeiten für Ventilatoren, Kühlschränke und andere unverzichtbare Geräte im Sommer. Beide Modelle unterstützen schnelles Laden mit Solarstrom dank fortschrittlicher MPPT-Technologie.

Für längere Reisen mit dem Wohnmobil, Vanlife-Abenteuer und Segeltörns bieten Lösungen mit größerem Fassungsvermögen mehr Freiheit. Das Elite 300 – das als weltweit kleinstes tragbares 3-kWh-Stromaggregat gilt – vereint eine Kapazität von 3.014 Wh in einem bemerkenswert kompakten Design. Sein 2.400-W-Wechselrichter und der spezielle 12-V/30-A-Wohnmobilanschluss versorgen unterwegs problemlos Kaffeemaschinen, Kühlschränke und Dieselheizungen mit Strom.

Für Anwender mit höherem Energiebedarf bietet der Apex 300 eine Ausgangsleistung von 3.840 W sowie einen modularen, erweiterbaren Aufbau. Er kann an EV-Ladestationen, an Stromanschlüssen auf Campingplätzen oder über ein Fahrzeug mithilfe des Charger 2 aufgeladen werden, der während der Fahrt die Ladung über Lichtmaschine und Solarmodul kombiniert und eine Eingangsleistung von bis zu 1.200 W ermöglicht.

Hausbesitzer, die auf der Suche nach einer zuverlässigen Notstromversorgung sind, können auf den Elite 400 zurückgreifen. Mit einer Speicherkapazität von fast 4 kWh und einer Ausgangsleistung von 2.600 W kann er Kühlschränke, medizinische Geräte und wichtige Haushaltsgeräte während Stromausfällen am Laufen halten. Dank seines Teleskopgriffs und der robusten Räder lässt er sich problemlos zwischen Haus, Garten, Werkstatt oder Baustelle transportieren.

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