BLUETTI объединяет партнеров по открытой энергетической экосистеме для продвижения энергетической независимости дома на Intersolar Europe 2026

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BLUETTI

Jun 24, 2026, 09:30 ET

МЮНХЕН, 24 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке Intersolar Europe 2026 компания BLUETTI продемонстрировала свою приверженность идее энергетической независимости дома посредством открытой энергетической экосистемы, объединяющей солнечные решения для балкона, хранение энергии в жилых помещениях и интеллектуальное управление энергией. Подкрепляя эту стратегию, серия BLUETTI Balco получила награду EUPD Research Top Innovation Award, подчеркнув инновации компании в области балконных солнечных решений, в то время как недавно подписанный меморандум о взаимопонимании с Enjoyelec еще больше укрепляет возможности интеллектуального управления энергией в экосистеме.

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BLUETTI Balco Series at Intersolar Europe 2026
BLUETTI Balco Series at Intersolar Europe 2026

Решения BLUETTI для хранения энергии в жилых помещениях и балконные солнечные системы, включая EP2000, EP760, Balco 260 и Balco 500, поддерживают интеграцию с Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant. Решения для хранения энергии в жилых помещениях также легко работают с платформами HEMS, включая Solar Manager и Enjoyelec, помогая домовладельцам оптимизировать производство, хранение и потребление энергии.

Для дальнейшего расширения своей экосистемы открытой энергетики компания BLUETTI подписала Меморандум о взаимопонимании с Enjoyelec во время Intersolar Europe 2026. Соглашение сочетает в себе опыт BLUETTI в области хранения энергии с интеллектуальными технологиями управления энергией Enjoyelec для предоставления более интеллектуальных и эффективных решений для домашней энергетики.

«Вместе с BLUETTI мы стремимся создать более интеллектуальную домашнюю энергетическую экосистему, помогая домовладельцам оптимизировать использование энергии и достичь большей энергетической независимости», — сказал Ник Цянь (Nick Qian), технический директор Enjoyelec.

Для поддержки растущего внедрения динамического ценообразования на электроэнергию продукты BLUETTI совместимы с более чем 800 источниками динамических тарифных данных по всему миру, включая Octopus Energy, Tibber, Ostrom, Rabot Energy. Экосистема также интегрируется с интеллектуальными решениями для измерения и мониторинга, такими как Shelly и EverHome. Кроме того, EP2000 и EP760 поддерживают тепловые насосы, совместимые с SG Ready, что позволяет более эффективно координировать системы отопления и управления энергопотреблением дома.

Интегрируя солнечную энергию, аккумуляторные батареи, интеллектуальные устройства, мониторинг энергопотребления, динамические тарифы и интеллектуальное управление энергопотреблением, BLUETTI создает открытую энергетическую экосистему, которая помогает домохозяйствам максимизировать использование возобновляемых источников энергии и достичь большей энергетической независимости. Вместе с партнерами по экосистеме BLUETTI продвигает более интеллектуальные и устойчивые решения для домашней энергетики.

«Домашняя энергия становится все более подключенной, — сказал Хенрик (Henrik), руководитель отдела продаж DACH в BLUETTI. — Благодаря открытому экосистемному подходу мы позволяем нашим клиентам получать больше пользы от возобновляемых источников энергии и приближаться к энергетической независимости».

О компании BLUETTI

С 2013 года BLUETTI является технологическим лидером в сфере экологически чистой энергии, специализируясь на портативных электростанциях и решениях для хранения энергии в жилых домах. Обслуживая более 3,5 миллионов пользователей в более чем 120 странах, BLUETTI продолжает продвигать инновационные и устойчивые энергетические технологии по всему миру.

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