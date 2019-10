Resultados de estudos clínicos usando sistema de imagiologia de fluorescência MolecuLight i:X® ganham proeminência na Conferência Anual Wounds Canada 2019

A imagiologia de fluorescência de feridas crônicas no local da consulta médica e seus benefícios clínicos significativos foram apresentados na maior conferência canadense sobre tratamento de feridas em cinco palestras e apresentações de pôster

NIAGARA FALLS, Ontário, e TORONTO, Ontário, 4 de outubro de 2019 /CNW/ - A MolecuLight Inc., líder mundial de mercado em imagiologia de fluorescência portátil para visualização em tempo real de bactérias em feridas crônicas, e seu dispositivo i:X de imagiologia de fluorescência no consultório ganharam proeminência na Conferência Anual Wounds Canada 2019 (Wounds Canada 2019 Annual Conference). A conferência, que é o maior evento médico no Canadá sobre tratamento de feridas, está sendo realizada em Niagara Falls, Ontário, de 4 a 6 de outubro de 2019.

"Estamos muito satisfeitos com o fato de que os resultados clínicos de muitos de nossos clientes globais serem apresentados na Wounds Canada 2019, compartilhando benefícios clínicos significativos que são obtidos com o uso de nossa plataforma de imagiologia de fluorescência MolecuLight i:X", disse o presidente-executivo da MolecuLight, Anil Amlani. "Os resultados bem-sucedidos de nossos múltiplos estudos clínicos ilustram como a imagiologia de fluorescência, em uma grande variedade de instalações clínicas e com muitos operadores diferentes, está oferecendo benefícios tangíveis, em tempo real, para o controle de feridas crônicas".

As cinco apresentações clínicas citando o dispositivo de imagiologia de fluorescência MolecuLight i:X são:

"Um estudo prospectivo de observação em múltiplos locais, incorporando informação sobre a fluorescência em bactérias nas listas de checagem de infecção SUPERIOR/INFERIOR"

Rosemary Hill e Kevin Woo (Abstrato #0012, 4 de outubro das 10h10 às 11h40)





4 de outubro das 10h10 às 11h40) "Guia da imagem de fluorescência em bactérias na tomada de decisão e administração antimicrobiana: um estudo clínico em múltiplos locais com 350 pacientes"

Thomas Serena et al. (Abstrato #0030, 4 de outubro das 14h40 às16h10)





4 de outubro das 14h40 às16h10) "Detecção in vivo e in vitro de patógenos de feridas que produzem porfirina, planctônico e em biofilme, com imagiologia de fluorescência em bactérias em tempo real"

Laura M. Jones , Allie C. Smith et al. (Abstrato #0032, 5 de outubro das 14h30 às 16h)





5 de outubro das 14h30 às 16h) "Avaliação de rotina de feridas crônicas pode incorporar eficientemente tamanho da ferida e informação sobre a fluorescência em bactérias com um dispositivo de imagiologia no local de tratamento"

Laura M. Jones , Ron Linden et al. (Abstrato #0031, 5 de outubro das 14h30 às 16h)





5 de outubro das 14h30 às 16h) "Mudança no paradigma de avaliação da ferida: um estudo clínico em múltiplos locais com 350 pacientes, incorporando imagiologia de fluorescência em bactérias no padrão de tratamento"

Thomas Serena et al. (Abstrato #0034, 5 de outubro das 16h15 às 17h45)

Além dessas apresentações, demonstrações práticas do dispositivo i:X estão sendo feitas no estande no 905 da MolecuLight, no Salão de Exposição (Grand Hall CDE, Fallsview Casino Resort, Niagara Falls, Ontário).

Sobre a MolecuLight Inc.

A MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) é uma empresa privada canadense de imagiologia médica, que desenvolveu e comercializa sua tecnologia patenteada de plataforma de imagiologia de fluorescência em múltiplos mercados clínicos e comerciais. O produto inicial, com acessórios, da MolecuLight, o MolecuLight i:X®, disponibiliza uma solução portátil de imagiologia de fluorescência em tempo real para o mercado global de tratamento de feridas. A empresa fornece aos médicos novas informações sobre as características fluorescentes das feridas, para ajudá-los a tomar melhores decisões de diagnóstico e tratamento. A empresa também comercializa sua tecnologia única de plataforma de imagiologia de fluorescência em outros mercados com necessidades relevantes não atendidas globalmente, incluindo segurança alimentar, cosméticos de consumo e outros mercados industriais essenciais.

Para obter mais informações, contate:

Rob Sandler

Diretor de Marketing

MolecuLight Inc.

Celular: +1.416.274.8166

rsandler@moleculight.com

www.moleculight.com

FONTE MolecuLight Inc.

Related Links

www.moleculight.com



SOURCE MolecuLight Inc.