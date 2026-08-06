RÉSULTATS DU GROUPE ADECCO POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2026

Exécution rigoureuse au service d'une croissance rentable soutenue, de l'efficacité opérationnelle et du désendettement

ANNONCE AD HOC conformément à l'art. 53 du règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

ZURICH, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- FAITS SAILLANTS

Forte croissance organique du chiffre d'affaires de +5,6 % TDA en glissement annuel

Poursuite de la progression des parts de marché : Groupe : +160 points de base, Adecco : +60 points de base par rapport à ses principaux concurrents

Adecco GBU +6,6 % en glissement annuel : Amériques +12 %, APAC +10 % et EMEA hors France +8 %

Akkodis GBU +1 % en glissement annuel, retour à la croissance ; LHH stable en glissement annuel, Professional Recruitment Solutions renoue avec la croissance à +1 %

Marge brute de 18,6 %, avec une amélioration de 20 points de base en glissement annuel

EBITA de 165 millions d'euros hors éléments exceptionnels, +21 % en glissement annuel, croissance rentable et soutenue

Marge EBITA de 2,8 % hors éléments exceptionnels, en hausse de 30 points de base en glissement annuel, reflétant un fort effet de levier opérationnel, avec une productivité en hausse de 6 % en glissement annuel et un taux de conversion organique de 64 %

BPA de base : 0,28 € ; BPA ajusté : 0,61 €, soit une hausse de 31 %

Taux de conversion de trésorerie sur 12 mois glissants à 83 %, bonne performance dans un contexte de croissance

Poursuite de la dynamique de désendettement, avec un ratio dette nette/EBITDA en baisse de 0,5x en glissement annuel

Denis Machuel, CEO du groupe Adecco, déclare :

« Notre stratégie, notre rigueur dans la mise en œuvre et l'attention portée à nos clients et candidats continuent de nous permettre d'enregistrer d'excellents résultats. Cette dynamique s'est poursuivie tout au long du premier semestre, avec un cinquième trimestre consécutif de croissance, à 5,6 % en glissement annuel, et un gain supplémentaire de 160 points de base en part de marché. Une marge brute satisfaisante, associée à une gestion rigoureuse des coûts, contribue à la progression de l'EBITA. Nous poursuivons également notre politique de désendettement, le ratio dette nette/EBITDA étant inférieur de 0,5 fois à celui de l'année dernière.

Adecco a encore enregistré un excellent trimestre, avec une croissance de 6,6 % et de solides performances dans toutes nos régions. LHH a constaté des signes encourageants dans le domaine du placement en CDI, le pôle Recruitment Solutions ayant renoué avec la croissance. Akkodis retrouve également le chemin de la croissance, avec une rentabilité en hausse.

Au sein d'Adecco, l'attention que nous avons portée à une productivité basée sur la technologie nous a déjà permis d'atteindre notre objectif annuel, à savoir que 50 % de notre chiffre d'affaires annuel soit soutenu par nos agents. Nous visons désormais une couverture de 70 % d'ici la fin de l'année. »

Communiqué de presse complet

Informations relatives à la webdiffusion | Investisseurs et analystes

Pour plus d'informations, contactez :

Relations avec les investisseurs

[email protected]

+41 (0)44 878 88 88

Service de presse

[email protected]

+41 (0) 79 876 09 21