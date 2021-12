Rétrospective des 100 ans de la fondation du PCC

Une exposition 5G immersive commémore l'événement dans le Bâtiment rouge de l'Université de Pékin

PÉKIN, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'exposition immersive 5G, commémorant le 100e anniversaire du Parti communiste chinois (PCC), se tient dans le Bâtiment rouge de l'Université de Pékin. Elle a été organisée par le groupe China National Publications Import & Export (Group) Co., Ltd. et sponsorisée par le fonds Beijing Publicity and Culture Guidance Fund. Les thèmes abordés s'articulent autour du 100e anniversaire du parti et de son histoire en la rendant plus accessible. L'exposition utilise la 5G et la réalité virtuelle ainsi que d'autres technologies avancées pour immerger le visiteur dans le Bâtiment rouge de l'Université de Pékin, un lieu qui représente de manière unique les prémices du modèle communiste en Chine. Puis, une reproduction 3D réelle permet de parcourir les huit salles d'exposition du hall commémoratif des premiers actes révolutionnaires du PCC à Pékin. Des expositions et des représentations multilingues ont été mises en ligne pour créer une expérience immersive unique.

L'exposition immersive a été lancée en novembre dernier dans plusieurs langues sur https://www.bibf.net/en/5g, le site officiel de la Foire internationale du livre de Pékin. Les visiteurs du monde entier peuvent scanner le QR code pour découvrir l'exposition depuis chez eux. Disponible en chinois, anglais, allemand et espagnol, l'exposition réunit des photos et des textes, racontant l'histoire du patrimoine culturel, accompagnés d'une visite guidée expliquant le contexte historique de la salle d'exposition. Le site Web et son contenu sont facilement accessibles dans tous les pays et régions du globe. Ainsi, tout le monde peut découvrir la riche histoire du Bâtiment rouge de l'Université de Pékin. Le site Web a pour objectif de donner une image positive de la Chine, de raconter des récits chinois de manière vivante et de retracer la véritable histoire du pays, dans toute sa splendeur.

Pour aider les visiteurs, en particulier les nouvelles générations, à mieux comprendre la Chine et son histoire, des doctorants de l'école du marxisme à l'Université de Pékin ainsi que des étudiants russes et allemands de l'école des sciences sociales de l'Université Tsinghua ont été invités pour l'occasion. Ces entretiens visent à instaurer un dialogue sur des thèmes comme « L'esprit du 4 mai » et « La jeunesse à l'ère de la génération Z ».

Avec un contenu inédit et un format innovant, le projet présente une exposition numérique de l'héritage révolutionnaire de la Chine. Que vous soyez en Chine ou ailleurs, vous pouvez visiter l'exposition en ligne en temps réel ou télécharger le contenu sur votre ordinateur ou téléphone portable pour le consulter ultérieurement. Les technologies innovantes utilisées pour organiser l'exposition donnent à tout le monde l'occasion de découvrir de nouveaux formats culturels et d'en apprendre davantage sur l'histoire et les influences culturelles de la Chine, notamment l'impact de l'adoption du modèle communiste dans la prospérité de Pékin.

SOURCE CHINA NATIONAL PUBLICATIONS IMPORT EXPORT (GROUP) CO., LTD