Retrouvez-nous au GISEC 2024 : Les solutions de cybersécurité de Protelion sous les feux de la rampe !

BERLIN, 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- Protelion, un important fournisseur de cybersécurité qui propose des solutions dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, des infrastructures critiques, des entreprises et du secteur public, participera au salon GISEC Global 2024 du 23 au 25 mars à Dubaï. Nous nous concentrerons principalement sur la présentation de la solution de communications sécurisées de pointe de Protelion.

En élargissant sa présence au Moyen-Orient et en Europe, Protelion apporte des solutions complètes en matière de sécurité des réseaux, de communication sécurisée et de sécurité industrielle / IoT. Fondée sur un modèle de confiance zéro avec un chiffrement robuste et des performances élevées, notre approche unique assure un chiffrement de bout en bout, ce qui constitue une défense redoutable contre les menaces internes. En utilisant des clés symétriques prépartagées sans liaison ni certificat, notre méthode de gestion critique innovante garantit une connectivité fiable et une protection contre les attaques de l'homme du milieu.

Le GISEC Global est un rassemblement de la communauté mondiale de la cybersécurité, attirant les meilleures entreprises de cybersécurité, RSSI, représentants gouvernementaux et experts. Il joue un rôle crucial dans les transformations de la cybersécurité à l'échelle mondiale. Tout au long du GISEC, Protelion présentera sa solution de communications sécurisées, qui offre le chiffrement le plus puissant disponible pour la VoIP sécurisée, le chat, le chat de groupe et les SMS — tous conformes au RGPD. Notre application multiplateforme conviviale fonctionne de manière fluide sur smartphones, tablettes ou ordinateurs de bureau, pour davantage de commodité et de productivité.

« Nous sommes ravis d'annoncer la poursuite de notre expansion dans la région MENA et enchantés de revenir au GISEC. Nous y avons déjà participé, et nous considérons le GISEC comme une occasion précieuse d'entrer en contact avec des clients et des partenaires potentiels et de discuter de la façon dont nos solutions peuvent répondre à leurs défis les plus urgents en matière de cybersécurité », a déclaré Josef Waclaw, directeur général de Protelion GmbH basé à Berlin.

Rejoignez-nous au GISEC, Stand SP60, Hall 3.

À propos de Protelion :

Protelion est une société de sécurité mondiale dont le siège se trouve à Berlin, en Allemagne. Notre objectif principal est de concevoir, développer, intégrer et entretenir des solutions de cyberprotection de pointe pour les organisations gouvernementales, de défense, d'application de la loi et d'infrastructures critiques sur le marché mondial.

Nous nous efforçons de fournir à nos clients des solutions fiables qui répondent à leurs besoins actuels et futurs en matière de cybersécurité.

Dans le monde d'aujourd'hui, où l'adaptabilité et la sécurité sont essentielles, nos produits redéfinissent la façon dont vous protégez votre écosystème numérique. Chez Protelion, notre équipe d'experts internationaux s'engage à fournir à nos clients des produits et des services de la plus haute qualité adaptés à leurs besoins.

Contact :

Protelion GmbH

Oberwallstr. 24

D-10117 Berlin, Allemagne

Page web - https://protelion.com/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/protelionllc

YouTube : https://www.youtube.com/@protelion