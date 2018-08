Reunião Pública Apimec SP 2018 - Itaú Unibanco Holding S.A.

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Diretoria do Itaú Unibanco tem o prazer de convidar você para participar da apresentação que fará aos acionistas, investidores e interessados no mercado de capitais, sobre os resultados e estratégias do banco.

12 de setembro, quarta-feira, às 14h



Hotel Unique • Espaço de Eventos



Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 • Jardim Paulista • São Paulo

Acesse o site de Relações com Investidores para mais informações:

http://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores



Para confirmar sua presença, envie um e-mail para



itau@apimec2018.com.br ou ligue para 0800 770 0160.

Haverá transmissão pelo site: http://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, incluindo a tradução simultânea para o inglês.

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa



(11) 5019-8880 / 8881 – imprensa@itau-unibanco.com.br

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

