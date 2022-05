Reunião de referência pede priorização de água e saneamento para colocar as metas de saúde, clima e economia de volta ao caminho certo

Abrindo o evento, Patrick Moriarty, presidente do Comité Diretos da SWA, disse aos participantes que esta tripla crise está profundamente entrelaçada com água e saneamento, tornando vital a priorização governamental dessas questões.

"Água e saneamento são indispensáveis para prevenir emergências de saúde pública, essenciais para apoiar o desenvolvimento económico e imperativos para tornar pessoas e comunidades resilientes às mudanças climáticas", disse ele.

O acesso a água e a sabão pode gerar US$ 45 mil milhões por ano e reduziria até 20% propagação de infecções numa epidemia semelhante à COVID-19.

Aproximadamente 74% de todos os desastres naturais entre 2001 e 2018 foram relacionados com a água. Quarenta por cento da população global é altamente vulnerável ao impacto das mudanças climáticas.

O acesso universal a sanitários, com resíduos geridos com segurança, gerará US$ 86 mil milhões por ano em maior produtividade e na redução de custos de saúde.

"Água e saneamento são a base de todo o desenvolvimento sustentável – e a chave para ajudar as crianças a sobreviver e crescer. Quando 300.000 crianças ainda morrem todos os anos de doenças ligadas à água imprópria e saneamento inadequado, sabemos que precisamos de fazer mais", disse Catherine Russell, Diretora Executiva do UNICEF.

A Reunião Ministerial vai equipar os líderes políticos com os dados e as melhores práticas para priorizar os investimentos em água e saneamento, que por sua vez apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também visa transformar a colaboração inter-ministerial a nível nacional em torno dos direitos humanos à água e ao saneamento, bem como a aprendizagem e a cooperação internacional.

Esta reunião foi precedida por um processo preparatório de seis meses a nível global e nacional, envolvendo 126 governos e organizações.

