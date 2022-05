Reunión histórica insta a priorizar el agua y el saneamiento

Entre ellos se encontraban 50 ministros de agua, saneamiento, salud, medio ambiente y economía, que se reunieron para discutir la pandemia de la COVID-19, la crisis climática y una economía global en apuros, que han amenazado décadas de progreso en el desarrollo sostenible. El evento fue organizado por el Gobierno de Indonesia y convocado por la alianza mundial Sanitation and Water for All (SWA) y UNICEF, organizada por Naciones Unidas.

Durante la apertura del evento, Patrick Moriarty, presidente del Comité Directivo de SWA, indicó a los participantes que esta triple crisis está profundamente entrelazada con el agua y el saneamiento, lo que hace que la priorización de estos temas por parte del gobierno sea vital.

"El agua y el saneamiento son indispensables para prevenir emergencias de salud pública, parte integral para apoyar el desarrollo económico e imprescindibles para hacer que las comunidades sean resistentes al cambio climático", comentó.

Según los organizadores del evento, el acceso a agua y jabón generará 45.000 millones de dólares al año y reducirá la propagación de infecciones en una epidemia similar a la de la COVID-19 hasta en un 20%.

Aproximadamente el 74% de todos los desastres naturales entre 2001 y 2018 estuvieron relacionados con el agua y requirieron una acción urgente. El 40% de la población mundial es altamente vulnerable al impacto del cambio climático.

Además, el acceso universal a inodoros con desechos gestionados de manera segura generará 86.000 millones de dólares por año en mayor productividad y costes de salud reducidos.

"El agua y el saneamiento son la base de todo desarrollo sostenible y son fundamentales para ayudar a los niños a sobrevivir y prosperar", afirmó Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF. "Cuando 300.000 niños todavía mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua insalubre y el saneamiento inadecuado, sabemos que debemos hacer más".

La reunión de ministros del sector equipará a los líderes políticos con la evidencia y las mejores prácticas que necesitan para priorizar las inversiones en agua y saneamiento, lo que a su vez respaldará los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También tiene como objetivo transformar la colaboración interministerial a nivel nacional en torno a los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como el aprendizaje y la cooperación internacional.

Fue precedido por un proceso preparatorio de seis meses de duración tanto a nivel mundial como nacional, en el que participaron 126 gobiernos y organizaciones.

ACERCA DE SANITATION AND WATER FOR ALL

Sanitation and Water for All (SWA) es una asociación de múltiples partes interesadas de los gobiernos y sus socios de la sociedad civil, el sector privado, agencias de la ONU, instituciones de investigación y aprendizaje y la comunidad filantrópica. Juntos, los socios de SWA estimulan el diálogo político de alto nivel, a nivel nacional, regional y global, y coordinan y monitorean el progreso hacia los objetivos relacionados con el saneamiento, el agua y la higiene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para obtener más información, visite www.sanitationandwaterforall.org .

ACERCA DE UNICEF

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños más desfavorecidos del mundo. En más de 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, para construir un mundo mejor para todos. El trabajo de UNICEF se financia en su totalidad a través del apoyo voluntario de millones de personas en todo el mundo y nuestros socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Siga a UNICEF en Twitter y Facebook .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1820527/WhatsApp_Image_2022_05_17_at_7_15_02_PM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1441352/Sanitation_and_Water_for_All_Logo.jpg

SOURCE Sanitation and Water for All (hosted by UNICEF)