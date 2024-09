Réunion de haut vol au Palais de la Paix à La Haye pour garantir la cybersécurité des organisations à but non lucratif et assurer l'avenir numérique du monde

LA HAYE, Pays-Bas, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 30 septembre 2024, un lauréat du prix Nobel de la paix, des dirigeants d'ONG, des donateurs, des investisseurs à impact social, des fonctionnaires, des experts en cybersécurité, des chercheurs, des diplomates et des représentants d'organisations internationales se réunissent au Palais de la Paix pour lancer un plan d'action au « BEYOND125, Securing Our World's Digital Future ». Ce plan ambitieux, qui consiste notamment à soutenir un fonds mondial dédié à la cybersécurité en tant que bien commun, garantira l'accès des organisations à but non lucratif aux services, outils et plateformes de cybersécurité, et favorisera la paix, la justice et la sécurité dans le monde.

Il existe plus de dix millions d'organisations à but non lucratif dans le monde. Celles-ci fournissent des services essentiels à la paix mondiale à plus d'un milliard de personnes. Et ces organisations ont subi d'importantes transformations numériques. Leur empreinte numérique élargie a également accru leur vulnérabilité aux cybermenaces. Les organisations à but non lucratif sont souvent la cible de cyberattaques et de désinformation et elles n'ont souvent pas accès aux talents, aux technologies et aux ressources financières nécessaires pour se défendre. Aujourd'hui, 125 ans après la première conférence de paix de La Haye, il est toujours impératif de rechercher la paix. Les dirigeants d'organisations à but non lucratif demandent désormais publiquement que leur sécurité numérique soit une priorité. Il est urgent de renforcer leur résilience numérique, de soutenir les utilisateurs vulnérables et de sécuriser l'écosystème numérique au sens large ainsi que l'infrastructure de l'internet.

Le CyberPeace Institute, la Global Cyber Alliance et la ville de La Haye prennent la tête de cette mission, rejoints par des dirigeants, des experts et des philanthropes qui se sont engagés à apporter leur soutien et leurs ressources, soulignant ainsi l'importance de la cybersécurité pour préserver l'avenir numérique de notre écosystème mondial de la paix. En parallèle, Common Good Cyber réunit l'écosystème mondial des organisations à but non lucratif axées sur la cybersécurité afin d'identifier et de mettre en œuvre des modèles de financement durables pour ceux qui exercent des fonctions essentielles en matière de cybersécurité pour l'ensemble de la communauté internet, qu'il s'agisse des fonctions essentielles de l'internet ou de celles qui soutiennent les communautés vulnérables.

