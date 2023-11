Reuters Events annonce les lauréats des 14e Responsible Business Awards 2023 à Londres

Avec plus de 700 candidatures provenant de 51 pays, les lauréats ont été choisis par un jury indépendant composé de 25 experts en fonction de l'innovation, de l'impact et de l'évolutivité de leur travail.

La liste complète des gagnants, des entreprises hautement recommandées et des commentaires des juges se trouve ici : https://events.reutersevents.com/sustainable-business/responsible-business-awards/winners

Reuters Events a également décerné à l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson le prix Responsible Business Honouree Award de cette année. Le prix Responsible Business Honouree Award récompense une personne qui a consacré sa carrière au changement. Les lauréats précédents sont Lise Kingo, Mark Carney, Christiana Figueres et Paul Polman. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Reuters : https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/mary-robinson-business-needs-be-bold-push-phase-out-fossil-fuels-cop28-2023-11-02/ .

Ces lauréats ont fait preuve d'un engagement exceptionnel à l'égard de pratiques commerciales responsables et durables, donnant un exemple inspirant à leurs pairs et à l'ensemble du milieu des affaires. Leurs efforts ont un impact profond sur le bien-être de notre société et de la planète.

Reuters Events tient à féliciter chaleureusement tous les lauréats et à exprimer sa gratitude à tous les finalistes et à toutes les candidats pour leur engagement en faveur de pratiques commerciales responsables.

ERM CVS a rejoint les Responsible Business Awards en tant que promoteur des rapports et des communications lors de la cérémonie. ERM CVS fait partie du groupe ERM. Présent dans plus de 40 pays, ce groupe offre des services indépendants axés sur la performance, l'assurance ESG et la durabilité, l'audit, la vérification et la certification de seconde et tierce partie aux principales organisations mondiales. Pour plus d'informations, veuillez contacter : Beth Wyke, responsable internationale, Assurance de l'entreprise, [email protected]

Pour en savoir plus sur les prix Responsible Business Awards, veuillez contacter Alexia Croft ( [email protected] ).

À PROPOS DE REUTERS EVENTS SUSTAINABLE BUSINESS :

Reuters Events Sustainable Business est la première plateforme de confiance au monde dédiée au partage de connaissances concernant les activités commerciales responsables. Cette plateforme est basée à Londres. Nous ouvrons la voie aux marques pour transformer leur modèle commercial et stimuler l'action et l'impact sur les ODD, la divulgation ESG et, en fin de compte, favoriser un avenir durable.

Contact pour les médias :

Alexia Croft

Directrice senior de projet – Affaires durables

Reuters Events

Royaume-Uni : [+44] 20 7536 7356

E-mail : [email protected]