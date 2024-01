Revasum Inc et Asahi Diamond America, Inc s'associent pour révolutionner le meulage des plaquettes en carbure de silicium

SAN LUIS OBISPO, Californie, 16 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Revasum Inc, leader mondial dans le domaine des équipements de fabrication de semi-conducteurs, et Asahi Diamond America, Inc, fournisseur renommé d'outils en diamant et en nitrure de bore cubique, ont le plaisir d'annoncer leur collaboration stratégique visant à améliorer le meulage des plaquettes en carbure de silicium (SiC).

Cette collaboration porte sur l'utilisation de la meuleuse en carbure de silicium 7AF-HMG de Revasum, une solution de pointe spécialement conçue pour relever les défis uniques posés par les plaquettes en carbure de silicium de 150 mm et 200 mm. Cette collaboration associe l'expertise de Revasum dans le domaine du meulage des semi-conducteurs et la technologie abrasive de pointe d'Asahi Diamond America, marquant ainsi une avancée significative dans la fabrication des plaquettes en carbure de silicium.

La meuleuse 7AF-HMG se distingue par son moteur de meulage optimisé des matériaux durs qui permet d'amincir et d'aplanir avec rapidité et précision les plaquettes en carbure de silicium de 150 mm et 200 mm. Grâce à ses caractéristiques avancées et à sa précision, elle change la donne dans l'industrie, assurant un traitement hautement efficace et productif des substrats nus et des plaquettes de dispositifs dans les installations des clients.

Scott Jewler, PDG de Revasum Inc, a exprimé son enthousiasme en ces termes : « Notre collaboration avec Asahi Diamond America témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs. La meuleuse en carbure de silicium 7AF-HMG est une solution révolutionnaire qui répond aux défis uniques des plaquettes en carbure de silicium, et cette coopération propulsera l'industrie vers l'avant en améliorant l'efficacité et la performance. »

Koichi « Ken » Kikuchi, président d'Asahi Diamond America, Inc, s'est fait l'écho de ce sentiment en déclarant : "Asahi Diamond America est ravi de collaborer avec Revasum Inc pour porter le meulage de plaquettes en carbure de silicium à de nouveaux sommets. Nos meules de pointe combinées aux outils avancés de Revasum permettront aux fabricants de semi-conducteurs d'atteindre une précision et une efficacité sans précédent dans le traitement des plaquettes en carbure de silicium. »

À propos de Revasum, Inc. :

Revasum Inc. est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de pointe pour le traitement de semi-conducteurs. En mettant l'accent sur l'innovation et la fiabilité, Revasum fournit des solutions de pointe pour la production de plaquettes en carbure de silicium et d'autres matériaux semi-conducteurs.

À propos d'Asahi Diamond America, Inc :

Asahi Diamond America, Inc. est un fournisseur de premier plan d'outils en diamant et en nitrure de bore cubique pour un large éventail d'industries, y compris la fabrication de semi-conducteurs. Grâce à son engagement en faveur de la qualité et de la précision, Asahi Diamond America fournit des outils avancés qui améliorent l'efficacité et les performances du traitement des semi-conducteurs.

