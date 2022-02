RevBits Endpoint Security mantém sua certificação ICSA Labs

MINEOLA, Nova York, 7 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A RevBits anunciou que manteve sua certificação ICSA Labs Advanced Threat Defense (uma divisão independente da Verizon), comunicada na avaliação do RevBits Endpoint Security (RevBits EPS) no quarto trimestre de 2021.

Os testes foram realizados sob o protocolo "Advanced Threat Detection", ou "Detecção Avançada de Ameaças", que se concentra em avaliar os produtos de segurança de endpoint para proteção contra ameaças novas e pouco conhecidas de todos os tipos de malware. Foram realizados mais de 1.300 testes contendo amostras maliciosas e aplicações inócuas em um período de 32 dias consecutivos.

Com uma taxa geral de detecção de quase cem por cento e zero falsos positivos, o RevBits EPS claramente ultrapassou a taxa de detecção de 75% exigida para a certificação.

"Com base em uma arquitetura única e tecnologias patenteadas, o RevBits Endpoint Security foi desenvolvido para oferecer a melhor proteção da categoria", disse Mucteba Celik, diretor de tecnologia. "Estamos muito felizes com a capacidade de detecção da solução e por termos obtido zero falsos positivos. Além disso, a precisão do produto se destacou ainda mais em nossa detecção de 100% das ameaças que tinham quatro horas ou menos."

"Manter essa certificação é importante para nossa empresa e para nossos clientes", disse o CEO David Schiffer. "O flagelo do malware e do ransomware deve ser erradicado, e ajudar a proteger empresas de todos os tipos é uma prioridade na RevBits - nossa solução de segurança de endpoint está alcançando esse objetivo, o que nos dá muito orgulho."

Para obter o relatório de certificação detalhado e mais informações sobre o RevBits Endpoint Security, acesse www.revbits.com

Contato: Neal Hesterberg, [email protected]

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa inovadora de segurança cibernética dedicada a oferecer a seus clientes proteção de alto nível com base em conhecimentos especializados. A RevBits está sediada em Mineola - Nova Iorque, com escritórios em Princeton - Nova Jersey, Boston - Massachusetts, Londres - Inglaterra e Antuérpia - Bélgica. Para mais informações sobre a RevBits, acesse www.revbits.com/aboutrevbits.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

FONTE RevBits LLC

