RevBits reconhecida como uma das 25 maiores empresas de segurança cibernética de 2020

A RevBits foi reconhecida entre líderes estabelecidos do setor, como McAfee, Palo Alto e outros. "É muito gratificante ver que, como uma empresa ainda muito jovem em um ambiente extremamente competitivo, somos novamente reconhecidos pela inovação que trazemos", declarou David Schiffer, CEO.

Centenas de candidaturas foram avaliadas pelo The Software Report. Os premiados implementam tecnologias de plataforma proativas e abrangentes para que os clientes estejam protegidos contra uma grande variedade de ataques cibernéticos. Com um grande número de empresas destinando considerável foco operacional à transformação digital, o uso de ofertas dessas empresas de segurança cibernética é essencial para manter a segurança de dados valiosos e da infraestrutura.

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa abrangente de segurança cibernética dedicada a oferecer a seus clientes proteção e serviços de alto nível. Com quatro ferramentas avançadas de segurança, constituídas por dez módulos diferentes, a RevBits oferece a proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas enfrentadas pelas empresas. E os desenvolvimentos tecnológicos continuam na RevBits, que oferecerá uma plataforma integrada para gerenciar e controlar todas as quatro soluções em um único painel de controle, a RevBits Cyber Intelligence Platform. RevBits está sediada em Mineola, Nova York, com escritórios em Princeton, Nova Jersey, Boston, Massachusetts e Antuérpia (Bélgica). Para mais informações sobre a RevBits, acesse www.revbits.com/aboutrevbits.

