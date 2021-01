RevBits uznany za jedną z 25 najlepszych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem w 2020 r.

RevBits, dostawca rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, znalazł się wśród 25 najlepszych firm z branży cyberbezpieczeństwa w 2020 r. w rankingu The Software Report.

MINEOLA, Nowy Jork, 5 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma RevBits ogłosiła dziś, że znalazła się na liście 25 najlepszych firm zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym w 2020 r. przedstawionej przez The Software Report.

Firmy wybrane do tegorocznych nagród należą do najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technicznie organizacji w zakresie podejścia do ochrony klientów.