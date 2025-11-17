Lexus personaliza un encantador karaoke LX de Elphaba y Glinda para el estreno en la alfombra verde de Nueva York de la electrizante conclusión del fenómeno mundial

La película Wicked: Por Siempre de Universal Pictures se estrenará en cines el 21 de noviembre de 2025

PLANO, Texas, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En la mañana del estreno en Nueva York de Wicked: Por Siempre de Universal Pictures, el final épico de la sensación cinematográfica mundial, Lexus presentará un fascinante vehículo personalizado con decoración temática inspirada en los emblemáticos personajes de las brujas de Oz. El karaoke LX de Wicked: Por Siempre invita a los fanáticos a "Experimentar el increíble mundo de OZ" (Experience OZmazing) y expresar su estrella interior cantando las queridas canciones de Wicked.

REVELE A SU ELPHABA Y SU GLINDA INTERIORES: LEXUS PRESENTA EL KARAOKE LX DE "WICKED: POR SIEMPRE"

El karaoke LX de Wicked: Por Siempre representa la dualidad de las personalidades vibrantes y distintivas de Elphaba y Glinda, a la vez que ofrece la atractiva combinación de lujo, potencia y tecnología cautivadora del vehículo. El vehículo debutará en la alfombra verde del estreno en el legendario Lincoln Center for the Performing Arts, el lunes 17 de noviembre. Wicked: Por Siempre mostrará su potencia en los cines el día viernes 21 de noviembre de 2025.

"Con el karaoke LX de Wicked: Por Siempre , en Lexus nos propusimos crear algo más que un vehículo: ideamos una experiencia que celebra la imaginación, el arte y la expresión personal", señaló Lisa McQueen, gerente sénior de Marketing de Lexus. "El vehículo capta la esencia de Oz de Wicked con un diseño audaz y una construcción excepcional e invita a los fanáticos a 'Experimentar el increíble mundo de OZ'".

El karaoke LX de Wicked: Por Siempre se inspira en la arquitectura de la película y en la relación transformadora entre Elphaba y Glinda, así como muestra la encantadora belleza que caracteriza a la Ciudad Esmeralda.

Desde el exterior, el LX personalizado impacta con su deslumbrante color rosa y un profundo verde esmeralda realzados con brillantes detalles, insignias y ruedas dorados. El vehículo exhibe una matrícula personalizada de Wicked: Por Siempre , cautiva desde todos los ángulos y refleja la fuerza y el misterio de Elphaba, así como la elegancia y el glamour de Glinda.

En el interior, la lujosa cabina del LX está decorada con asientos tapizados en rosa y verde, zonas de iluminación ambiental en rosa y verde, alfombras personalizadas y un sistema de sonido interactivo diseñado para cantar en grupo. Lexus invita a los fanáticos a tomar el micrófono y elegir entre las inolvidables canciones de la primera película, entre las que se incluyen "What Is This Feeling?", "The Wizard and I", "Popular" y "Defying Gravity".

Para averiguar cómo la imaginación y la innovación se fusionaron para crear esta obra única, los fanáticos pueden ver videos tras bambalinas aquí.

Wicked: Por Siempre de Universal Pictures, se estrenará en cines el viernes 21 de noviembre de 2025.

Para obtener más información sobre el Lexus LX y la alianza de la marca automotriz con Wicked: Por Siempre, visite www.lexus.com/LX y la Lexus Newsroom.

Acerca de Lexus

La pasión de Lexus por el diseño audaz, la tecnología imaginativa y el rendimiento estimulante permite a la marca de estilo de vida de lujo crear experiencias increíbles para sus clientes. Lexus inició su trayectoria en 1989 con dos sedanes de lujo y el compromiso de buscar la perfección. Desde entonces, Lexus ha desarrollado su línea para satisfacer las necesidades de clientes de lujo a nivel mundial en más de 90 países. En los Estados Unidos, los vehículos Lexus se venden en 244 concesionarios, que ofrecen una línea completa de automóviles de lujo. Con siete modelos que incorporan la conducción híbrida de Lexus, la marca es líder en vehículos híbridos de lujo. Lexus además ofrece nueve modelos F SPORT, un modelo de rendimiento F y un modelo F. Lexus tiene el compromiso de ser una marca visionaria que se anticipa al futuro para los clientes de lujo.

Acerca de "Wicked: Por Siempre" de Universal Pictures

La sensación cultural cinematográfica mundial del año pasado, que se convirtió en la adaptación cinematográfica de la obra de Broadway más exitosa de todos los tiempos, llega ahora a su épico, electrizante y emotivo final. Jon M. Chu dirigió este capítulo final de la historia no contada de las brujas de Oz que comienza con Elphaba (Cynthia Erivo, nominada al Óscar®) y Glinda (Ariana Grande, nominada al Óscar®) distanciadas y lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Cuando una chica de Kansas irrumpe en sus vidas, se verán obligadas a llegar a un entendimiento si desean cambiar ellas mismas y a Oz para siempre.

Acerca de Universal Pictures

Universal Pictures es una división de Universal Studios (www.universalstudios.com). Universal Studios forma parte de NBCUniversal. NBCUniversal es una de las empresas líderes mundiales en el sector de medios y entretenimiento que se dedica al desarrollo, la producción y la comercialización de contenido de entretenimiento, noticias e información para una audiencia mundial. NBCUniversal es propietaria y operadora de una valiosa cartera de cadenas de noticias y entretenimiento, una importante productora cinematográfica, importantes operaciones de producción televisiva, un grupo líder de cadenas de televisión y parques temáticos de prestigio mundial. NBCUniversal es una filial de Comcast Corporation.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS

Brooke Sinek

469-980-1017

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824358/Lexus_Wicked_For_Good.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2670686/5625346/Lexus_3D_Logo.jpg

FUENTE Lexus