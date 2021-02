ReverseLogix lève 20 millions de dollars auprès de Cambridge Capital pour une plate-forme basée sur le cloud pour automatiser le commerce électronique et la logistique inverse

BURLINGAME, Californie, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- ReverseLogix Corp., la principale plateforme basée sur le cloud et permettant d'automatiser la logistique inverse pour les marques de commerce électronique, les prestataires logistiques tiers et les fabricants, a annoncé aujourd'hui la mobilisation de 20 millions de dollars dans le cadre de son premier cycle de financement externe. Le nouveau capital permettra d'améliorer les capacités et les ressources de l'entreprise en vue de la mise sur pied d'une plateforme SaaS modulaire clé en main permettant de gérer, planifier et exécuter le processus complexe de logistique inverse de bout en bout pour les plus grandes entreprises mondiales de commerce électronique.

Le financement de série A a été octroyé par Cambridge Capital, une société d'investissement de premier plan axée sur la technologie des chaînes d'approvisionnement. Parallèlement à cet investissement, Benjamin Gordon et Matt Smalley, de Cambridge Capital, ont rejoint le conseil d'administration de ReverseLogix.

Grâce à la plateforme technologique exclusive de ReverseLogix basée sur le cloud, les sociétés de commerce électronique, les prestataires logistiques et les fabricants peuvent gérer tous les aspects des retours, des réparations et du service après-vente. Grâce à des modules distincts axés sur le déclenchement des retours, le traitement des retours, la gestion des réparations, la gestion des entrepôts et l'optimisation des stocks, les clients peuvent tirer parti de la meilleure et de la seule solution centralisée de gestion de bout en bout des retours pour leurs besoins spécifiques. En automatisant et en optimisant les processus de logistique inverse grâce à l'IA et à l'apprentissage machine, les clients de ReverseLogix peuvent réaliser une importante réduction des coûts d'exploitation et accroître la satisfaction de leur clientèle, tout en obtenant une meilleure visibilité et une plus grande conformité aux exigences complexes en matière de niveau de service et de politiques personnalisées, le tout dans une plateforme centralisée.

Selon Bank of America et McKinsey, la pandémie de COVID-19 a accéléré la pénétration du commerce électronique aux États-Unis, qui est passée de 16 % à 34 % de l'ensemble des ventes au détail. Par conséquent, la croissance de la pénétration prévue sur dix ans s'est faite en trois mois seulement - ce qui entraîne une nette augmentation des retours et des besoins de logistique inverse.

Avec le retour de 25 % des commandes de commerce électronique, le nombre total de colis retournés a affiché une croissance annuelle de 70 % en 2020, et cette tendance devrait se renforcer à l'avenir. Étant donné que les retours coûtent aux entreprises de commerce électronique jusqu'à 20 % de la valeur sous-jacente du bien acheté, les grandes entreprises cherchent à tirer parti des meilleures technologies pour mieux gérer ce processus jusque-là manuel, fastidieux et coûteux. ReverseLogix devrait conquérir une part de marché importante grâce à sa flexibilité et à la profondeur de son produit, ayant été conçu exclusivement pour les flux de logistique inverse.

« Après avoir lancé ReverseLogix il y a plus de six ans, je suis très heureux d'annoncer cet important investissement. Cambridge Capital est le partenaire idéal pour nous qui avons une grande expérience en matière de technologie logistique à l'échelle mondiale. Cette collaboration nous permettra de poursuivre le développement de notre plateforme, d'élargir notre équipe de direction et de prolonger notre trajectoire de forte croissance jusqu'en 2021 et au-delà, en tirant parti de leurs relations avec les principaux clients et partenaires du secteur », a déclaré Gaurav Saran, fondateur et PDG de ReverseLogix.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Gaurav et ReverseLogix en tant que premier investisseur extérieur. Notre expérience de créateurs d'entreprises mondiales en chaînes d'approvisionnement et notre point de vue unique en tant que groupe d'opérateurs, de conseillers stratégiques et d'investisseurs spécialisés exclusivement dans la logistique, nous permettront d'aider ReverseLogix à continuer à étendre son leadership sur le marché mondial de la logistique inverse, qui représente selon nous un marché de mille milliards de dollars », a déclaré Benjamin Gordon, associé directeur de Cambridge Capital. « La croissance continue de ReverseLogix grâce à ses gros clients actuels et nouveaux, la satisfaction de premier ordre des clients les plus importants à l'échelle mondiale, et la meilleure plateforme technologique flexible basée sur le cloud constituent pour ReverseLogix une importante opportunité de marché et offrent une excellente adéquation produit-marché », a ajouté Matt Smalley, directeur de Cambridge Capital.

Avec de gros clients tels que FedEx, Electrolux, Cole Haan, BNSF Logistics, Amer Sports, Samsonite et Tumi, ReverseLogix est déjà leader dans une importante catégorie de produits émergents mal couverts par les fournisseurs traditionnels. Grâce à ce nouvel investissement, ReverseLogix accélère et renforce ses relations avec d'autres gros clients et partenaires dans le monde entier.

À propos de ReverseLogix :

ReverseLogix Corp. est la principale plateforme basée sur le cloud et permettant d'automatiser la logistique inverse de bout en bout pour les marques de commerce électronique, les prestataires logistiques tiers et les fabricants. La plateforme SaaS centralisée, hautement configurable et modulaire de ReverseLogix est conçue pour gérer tous les aspects des retours, des réparations et du service après-vente pour tous les acteurs de l'écosystème de la logistique inverse. Avec l'essor du commerce électronique et les exigences particulières des retours et de la logistique inverse, ReverseLogix est sur le point d'être à la pointe de l'innovation sur un marché mondial de 1 000 milliards de dollars.

Fondée en 2014 comme pionnière de la gestion centralisée des retours en mode SaaS, ReverseLogix est à la pointe de la résolution des problèmes de logistique inverse suivant une approche globale. ReverseLogix a son siège à Burlingame, en Californie, et sert les plus grandes marques sur tous les principaux marchés verticaux à travers le monde.

À propos de Cambridge Capital :

Cambridge Capital est une société d'investissement axée sur la chaîne d'approvisionnement appliquée. La société fournit des capitaux pour financer l'expansion, la recapitalisation ou l'acquisition de sociétés en croissance dans les secteurs du transport, de la logistique et de la technologie des chaînes d'approvisionnement. Notre philosophie est d'investir dans des entreprises où notre expertise opérationnelle et notre connaissance approfondie des chaînes d'approvisionnement peuvent aider les entreprises de notre portefeuille à dégager une valeur exceptionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.CambridgeCapital.com

