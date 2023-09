REVISTA TIME ELEGE GRUPO BIMBO COMO A MELHOR EMPRESA MEXICANA DO MUNDO

CIDADE DO MÉXICO, 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Grupo Bimbo, a maior empresa de panificação do mundo, foi eleito pela primeira vez como uma das "Melhores Empresas do Mundo" pela revista TIME e pela empresa de pesquisas de mercado Statista. O Grupo Bimbo é a empresa mexicana com melhor classificação na lista. Além disso, a empresa ocupa a 4ª posição mundial na categoria da "alimentos e bebidas" e surge na 113ª posição entre as 750 empresas analisadas.

Para escolher as "Melhores Empresas do Mundo" a TIME e a Statista analisaram minuciosamente as empresas com melhores resultados em nível global. O estudo foi baseado em três critérios principais: satisfação dos funcionários, crescimento da receita e resultados na área de sustentabilidade (ESG). Os dados das três categorias foram avaliados, consolidados e ponderados no âmbito de um modelo de pontuação com o máximo de 100 pontos.

Daniel Servitje, presidente e CEO do Grupo Bimbo, disse: "Este reconhecimento como uma das Melhores Empresas do Mundo reflete o trabalho e a paixão dos mais de 145 mil associados do Grupo Bimbo. Desde nossa fundação, há mais de 78 anos, buscamos ser um agente de mudança com um impacto positivo nas comunidades onde atuamos, contribuindo para cuidar dos ecossistemas naturais e oferecendo produtos da mais alta qualidade a todos os nossos consumidores.

A lista das "Melhores Empresas do Mundo" inclui vários setores, como varejo, manufatura, engenharia, automotivo, serviços e muitos outros. O topo da classificação é ocupado por empresas como a Microsoft, a Apple, a Alphabet, a Meta, a Accenture, a Pfizer, etc.

Para consultar a lista das "Melhores Empresas do Mundo", acesse: https://time.com/collection/worlds-best-companies-2023/

FONTE Grupo Bimbo

