RevitaLash® Cosmetics anuncia la ampliación de su línea de cosméticos de colores con el Hi-Def Brow Pencil

VENTURA, California, 2 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, marca líder del mercado, pionera y liderada por médicos en la categoría de acondicionadores para pestañas y cejas,* anuncia el lanzamiento de su primer lápiz para cejas, el Hi-Def Brow Pencil. Este lápiz para cejas es multifuncional, de uso prolongado y resistente al agua, y permite trazos que asemejan el pelo natural para obtener un look de cejas tupidas y audaces gracias a su fórmula moldeable que no forma grumos.

"Nos emociona enormemente el lanzamiento del nuevo Hi-Def Brow Pencil, nuestro primer lápiz que ayuda a destacar las cejas, darles un look de definición, espesura y salud. Estamos felices de incorporar los beneficios a la salud capilar en el largo plazo que son el sello de nuestra marca a un producto que da una dicha instantánea", señaló Lori Jacobus, presidenta de RevitaLash Cosmetics.

El Dr. Michael Brinkenhoff, fundador y director general de RevitaLash Cosmetics, destacó: "La vitamina E que contiene la fórmula aporta un acondicionador natural y antioxidantes a la piel, mientras que los polímeros crean una potencia duradera que brinda hasta 10 horas de uso".

Ideal para rellenar las cejas ralas o demasiado entresacadas con pinzas, este producto transforma las cejas sin forma con unas cuantas pinceladas. Viene en tres tonos universales: Soft Brown (marón suave), Warm Brown (marrón cálido) y Cool Brown (marrón frío), que complementan perfectamente cualquier color de cabello y tono de piel. El aplicador con punta de precisión imita las pinceladas de pelo natural para una definición sencilla que permite la creación de looks naturales o audaces, mientras que el cepillo para estilizar mezcla completamente el color y peina con efectividad el pelo de las cejas para acomodarlo.

El Hi-Def Brow Pencil ha sido verificado por dermatólogos, no contiene aceites, parabenos, ftalatos ni fragancias, es vegano y se fabrica sin crueldad.

Disponible en todo el mundo en diciembre de 2019; a la venta al detalle por $30 dólares, en selectos salones de belleza, spas y en revitalash.com.

Acerca de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics es líder mundial en el desarrollo de productos avanzados para el embellecimiento de pestañas, cejas y cabello. Fundada en 2006, la colección incluye premiados cosméticos, como el acondicionador avanzado para pestañas RevitaLash® y el acondicionador avanzado para cejas RevitaBrow®, y puede adquirirse en consultorios médicos, spas, salones de belleza y tiendas especializadas en 64 países. RevitaLash Cosmetics apoya los proyectos no lucrativos para combatir el cáncer de mama y dona una parte de sus ganancias a iniciativas de divulgación y a trabajos de investigación para retribuir la labor de la comunidad del cáncer de mama durante todo el año, no solo en octubre. Si desea más información, visite www.revitalash.com. [El producto avanzado RevitaLash no está disponible en California]

*Desarrollo de nuevo producto, categoría de acondicionadores para pestañas y cejas 2017 en comparación con 2018.

