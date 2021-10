Revlon® Hair Tools Arranca Con La Celebración de Quinceañeras y sus Tradiciones de Belleza

EL PASO, Texas, 12 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Helen of Troy, licenciatario y distribuidor de Revlon® Hair Tools, quiere celebrar a las quinceañeras— un momento muy especial en la cultura Hispana. Para enaltecer y honrar las tradiciones de belleza de las quinceañeras y esos momentos especiales donde las quinceañeras se arreglan junto con su familia, Revlon® Hair Tools arranca el concurso "Gira Hacia Tus Quince" e invita a todas las jóvenes que planean sus quinceañeras a participar enviando sus peinados de ensueño y la vision de su celebración ideal.

Con el concurso "Gira hacia tus quince", Revlon® Hair Tools ofrece la oportunidad de que tres quinceañeras ganen cada una hasta 25 cajas llenas de las herramientas de peinado más nuevas de Revlon para ella, su familia y sus damas. Premio total valorado en aproximadamente $5,000. Las cajas de regalo de "Gira Hacia Tus Quince" de Revlon® Hair Tools podrían incluir Revlon Volumizer PLUS, Revlon Double Straight Dual Plate Straightener, Revlon Mix Curler Adjustable Curling Wand. Un ganador podrá ser ganador del premio mayor que incluye la oportunidad de aparecer con su quinceañera en una popular publicación Hispana.

"Entre muchas familias hispanas, la quinceañera marca uno de los momentos más importantes en la vida de una joven. Es un momento lleno de mucha alegría y rico en tradiciones que conmemora con sus familiares y amistades más cercanas", comentó Vanessa Sobers, Vicepresidente de mercadotecnia, Belleza para Helen of Troy. "Con este concurso, deseamos celebrar las tradiciones de la quinceañera y los peinados increíbles que vemos en estos eventos al darle a la cumpleañera, a sus damas y a su familia herramientas para el cabello para ayudarles a darle vida a sus peinados ideales."

El concurso esta abierto a los residentes legales de los 50 Estados Unidos y el Distrito de Columbia quienes tengan por lo menos 14 años a la hora de participar, y que su quinceañera vaya a tomar lugar antes del 31 de enero de 2022. Las entradas deben ser sometidas entre el 12 de octubre de 2021 y 30 de noviembre de 2021 para ser consideradas, y los ganadores serán anunciados en las próximas semanas. Para mas información sobre el concurso -- incluyendo reglas completas y formas -- están disponibles en www.RevlonHairTools.com/QuinceContest.

SOBRE HELEN OF TROY:

Helen of Troy Limited (NASDAQ: HELE) es una empresa líder global de productos para el consumidor ofreciendo soluciones creativas para sus consumidores a través de un fuerte portafolio de grandes marcas reconocidas incluyendo OXO, Hydro Flask, Vicks, Braun, Honeywell, PUR, Hot Tools y Drybar. En ocasiones nos referimos a estas marcas como nuestras Marcas Líderes. Todas las marcas registradas incluidas pertenecen a Helen of Troy Limited (o a sus subsidiarios) y/o son utilizados bajo licencia de sus titulares respectivos. Para mas información sobre Helen of Troy, favor de visitar Helen of Troy.

