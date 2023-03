Revolução na saúde: Turismo Médico e o Sonho Americano

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A 15ª edição anual da Healthcare Revolution (23 de maio de 2023), a maior confluência de líderes de pensamento no mundo da saúde, empregadores autofinanciados, corretores e profissionais da saúde líderes, lançou, e desta vez com discussões instigantes e perspicazes sobre como os empregadores autofinanciados podem alavancar o turismo médico para alcançar ótimos resultados de saúde para seus funcionários com uma fração de seus gastos atuais com saúde.

A Healthcare Revolution deste ano é sobre a falência do Sonho Americano com custos crescentes e insustentáveis de saúde e como os empregadores podem navegar pelas oportunidades intermináveis de turismo médico.

A saúde dos EUA para americanos agora se tornou um luxo e longe do alcance de muitos. No passado, a maioria das dívidas incobráveis de assistência médica era de pessoas sem seguro. Agora, nos Estados Unidos, 58% da inadimplência vem de despesas de saúde de pessoas cobertas pelo seguro, mas incapazes de pagar suas franquias, co-seguro e despesas de bolso. A Pesquisa de Dívidas de Saúde da Kaiser Family Foundation de 2022 descobriu que oito em cada 10 adultos tinham dívidas de saúde e 5 em cada 10 adultos sem dívidas de saúde relataram pular ou atrasar o tratamento devido ao custo nos 12 meses anteriores.

Empregadores e funcionários estão lutando para pagar pela saúde.

Os prêmios anuais para cobertura familiar patrocinada pelo empregador, de acordo com a Pesquisa de Benefícios de Saúde do Empregador de 2022 da KFF, atingiram $ 22.463, com os trabalhadores pagando $ 6.106 e os empregadores pagando o restante. Isso aumentou mais de 40% desde 2012, quando o prêmio anual para cobertura de saúde familiar patrocinada pelo empregador era de £16,351.

Mas com a inflação corroendo os ganhos dos funcionários, os custos de saúde tornaram-se muito caros para a maioria das famílias americanas, com muitas dispensando prescrições e tratamentos, ou evitando totalmente os cuidados médicos para evitar contrair dívidas financeiras.

Com esses dados preocupantes piorando a cada mês, os empregadores autofinanciados precisam tomar as rédeas e determinar como mudar seus gastos com saúde para obter os melhores resultados. A conferência deste ano é a virada de jogo para os pagadores de saúde perdidos no mar do sistema de saúde quebrado dos EUA e procurando um caminho para a costa.

A Revolução da Saúde reúne alguns dos líderes mais renomados em saúde e bem-estar autofinanciados.

Aprenda com empregadores autofinanciados que se dedicaram ao turismo médico e ao turismo farmacêutico e se destacaram, e como isso está levando a enormes economias de custos de milhões de dólares todos os anos e a melhores resultados de atendimento para seus funcionários.

Estudos de caso serão apresentados por empregadores que enviam funcionários ao exterior para procedimentos médicos caros e medicamentos prescritos e cujos funcionários agora preferem receber cuidados de saúde rápidos de classe mundial no exterior, em vez de localmente.

Os palestrantes dos empregadores deste ano ajudarão a quebrar as barreiras e objeções que impedem uma maior adoção disso como um benefício para os funcionários. Os empregadores e os consultores de benefícios dos funcionários receberão um roteiro claro sobre como implementar viagens médicas e, ao mesmo tempo, oferecer incentivos aos funcionários (isenção de franquias, co-seguros, despesas do próprio bolso e fornecer milhares de dólares em dinheiro aos funcionários, liberando os funcionários de dívidas médicas e, pelo menos, uma fração dos custos dos EUA.

Você também aprenderá com líderes de saúde de vários destinos de turismo médico, como Coreia, Costa Rica e Panamá, que estão transformando a assistência médica e avançando a arte e a ciência da medicina por meio de inovações inovadoras.

Pela primeira vez, a Healthcare Revolution está criando um público exclusivo da maior rede de empregadores autofinanciados, consultores de benefícios para funcionários, seguradoras, TPAs e patrocinadores de planos para conhecer a miríade de oportunidades que o turismo médico oferece.

"Empregadores e funcionários são um ponto de ruptura. Nada está funcionando. É tempo de evoluir e adotar novas soluções como turismo médico", disse Jonathan Edelheit, CEO da Global Healthcare Resources e Medical Tourism Association.

Nossa série de palestrantes detalhará as construções em torno de viagens médicas, educando os participantes sobre a propaganda contra destinos de viagens médicas e como os fatos afirmam claramente que o turismo médico está expandindo a saúde e economizando custos para os empregadores autofinanciados dos EUA que o utilizam.

Conheça alguns palestrantes deste ano

Tim Isenhower

Tim Isenhower, um de nossos palestrantes, é Diretor de Benefícios da HSM Solutions e trabalhou com a HSM e gerenciou seu programa de seguro autofinanciado há quase três décadas. Gerenciar um plano de saúde auto-segurado nos anos 90 até hoje lhe proporcionou a oportunidade de pensar fora da caixa em programas de saúde de custo reduzido, incluindo contratação direta, clínicas no local e turismo de medicina, tornando-se uma das pioneiras em empresas autofinanciadas que oferecem turismo médico.

O Dr. Ray Bowman

O Dr. Ray Bowman é atualmente o SVP para desenvolvimento de talentos e equipes da MarineMax, a maior varejista de barcos e iates do mundo que abrange trinta estados e três continentes. Ele supervisiona todo o treinamento executivo da MarineMax e encontra, individualiza e expande todos os benefícios relacionados ao plano de saúde. Ele também é presidente da iniciativa MaxHealthPlan Solutions (MHS) com base no seu desenvolvimento do inovador plano de saúde MarineMax. A MHS oferece consulta gratuita a empresas autofinanciadas que desejam conter custos do plano de saúde, ao mesmo tempo em que aumentam os benefícios para os funcionários.

Wade Larson

Dr. Wade Larson é diretor de recursos humanos da Wagstaff, Inc. e presidente da Optimal Talent Dynamics, um grupo de consultoria centrado em liderança, saúde e sucesso de RH. O Dr. Wade trabalhou com centenas de organizações e milhares de indivíduos como consultor de liderança e recursos humanos para melhorar os processos e otimizar o desempenho. Como palestrante internacional, autor, treinador e professor adjunto, ele acredita que a reforma da saúde é pessoal e que o Larson desafia os líderes a transformar suas empresas e comunidades para alcançar o sucesso com suas estratégias de saúde.

AVISO:

Este evento não é destinado a empregadores, seguradoras e líderes de negócios que estejam satisfeitos com o sistema de saúde quebrado dos EUA, ou àqueles que gostam dos aumentos das taxas, picos de prêmios e despesas do bolso para seus membros, nem é para líderes empresariais e corretores que são muito tímidos para liderar uma mudança e ver mudanças concretas em seus custos de saúde. O evento é apenas para aqueles que estão prontos para dar um salto à frente e assumir riscos por meio de águas desconhecidas para alcançar resultados incomparáveis.

Sobre Medical Tourism Association:

A Medical Tourism Association (MTA) é uma organização sem fins lucrativos focada em romper as barreiras para a assistência médica acessível, transparente e de classe mundial. Fundada em 2007, a MTA continua aumentando a conscientização sobre o turismo médico enquanto impulsiona a adoção das melhores práticas do setor. O objetivo da MTA é facilitar a conexão e as negociações para um stakeholder do setor, seja um hospital, um profissional da saúde, uma empresa de geração de leads (comprador) ou um turista médico. A MTA tem orgulho de ter trabalhado e ajudado no lançamento das principais marcas do setor em locais como Coreia do Sul, Dubai, Washington DC, Flórida e Abu Dhabi. Trabalhamos com governos, hospitais, profissionais da saúde, seguradoras e outras partes interessadas desde a concepção de seus projetos até o lançamento e durante toda a comercialização.

