Révolutionner le marché de l'énergie éolienne - le salon ASEAN Wind Energy 2023 se tiendra en octobre

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le salon ASEAN Wind Energy 2023 se tiendra les 30 et 31 octobre 2023 à l'Adora Center à Hô Chi Minh Ville. Il offre une plateforme unique pour les meilleurs exploitants mondiaux de parcs éoliens, les fabricants de turbines, les investisseurs et les financiers, les cabinets juridiques et de conseil, les fabricants de matériaux de construction et de composants, les fournisseurs de solutions logistiques et portuaires, d'approvisionnement et d'exploitation de réseau, et de solutions technologiques éoliennes, afin de créer des réseaux et d'établir des relations d'affaires à long terme.

L'événement réunira plus de 600 experts en énergie de haut niveau, ministres, PDG et décideurs pour débattre des dernières tendances, technologies et opportunités commerciales dans le secteur de l'énergie éolienne et les présenter. Outre la conférence stratégique, l'ASEAN Wind Energy 2023 accueillera également la foire de l'énergie éolienne de l'ANASE et le sommet Offshore WindTech, auxquels devraient participer des milliers d'entreprises du secteur de l'énergie propre et plus de 8 000 visiteurs très ciblés.

La région de l'ANASE a enregistré une croissance significative du marché de l'énergie éolienne depuis 2017, avec comme chefs de file des pays comme le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, la région disposait d'une capacité éolienne installée cumulée de 8,5 GW à la fin de 2020, avec une capacité prévue de 35 GW d'ici 2030 si les politiques et les objectifs actuels sont réalisés.

Ayant organisé avec succès quatre événements sur l'énergie éolienne au Vietnam, l'ASEAN Wind Energy est le meilleur choix pour entrer dans le secteur de l'énergie éolienne de la région. ASEAN Wind Energy 2023 est une plateforme d'affaires internationale où des personnalités de premier plan de l'ensemble du secteur partagent des informations précieuses sur l'avancement des nouveaux projets et sur les nouvelles opportunités qui se présenteront.

L'ASEAN Wind Energy 2023 organisera également la cérémonie des Wind Future Awards, qui récompense les entreprises pour leurs produits et leurs performances commerciales exceptionnelles dans le secteur de l'énergie éolienne.

Pour plus d'informations sur l'événement, veuillez consulter le site web de l'ASEAN Wind Energy 2023 à l'adresse suivante www.aseanwindenergy.com :

