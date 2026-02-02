reVolver Podcasts da la Bienvenida a Cine Papis a Su Creciente Variedad de Podcast y Amplía La Oferta de Entretenimiento

DALLAS, 27 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- reVolver Podcasts, la plataforma de podcasts multiculturales y creadora de contenido de audio bajo demanda con sede en Dallas, anunció hoy que Cine Papis se une oficialmente a la red reVolver Podcasts. Conducido por Eddin Martínez, Juan Bago y Jaime Fernández, Cine Papis reúne a tres apasionados cinéfilos con una pasión compartida por el cine latino, la producción y, por supuesto, las palomitas de maíz. El programa combina comentarios de entretenimiento con comedia y cultura, ofreciendo conversaciones semanales que conectan profundamente con el público latino, manteniendo un tono divertido, auténtico y sincero.

Todos los lunes se lanzan nuevos episodios de Cine Papis , con duraciones que varían aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora y 15 minutos.

"Cine Papis es el tipo de programa que representa todo lo que representamos en reVolver Podcasts: narrativa con raíces culturales, personalidad audaz y una fuerte conexión con la audiencia", dijo Jack Hobbs, presidente de reVolver Podcasts. "Han construido una comunidad leal al hablar de cine desde una perspectiva latina, con humor y honestidad, y estamos emocionados de darles la bienvenida a la familia reVolver y amplificar aún más su voz".

Un episodio reciente destacado incluye el Episodio 17: Encanto con Lizbel Ortiz, que presenta una conversación a fondo sobre Encanto y su resonancia cultural, incluyendo temas como el trauma generacional, la identidad de primera generación, las expectativas familiares, la sanación y los matices de la dinámica familiar latina. El episodio explora por qué la historia conecta tan fuertemente con el público, más allá de la música y las imágenes.

Con Cine Papis uniéndose a su programación, reVolver Podcasts continúa fortaleciendo su posición como hogar líder para creadores multiculturales y programación de entretenimiento impulsada culturalmente.

reVolver Podcasts es una empresa líder en contenido de audio digital, dedicada a ofrecer podcasts diversos, innovadores y atractivos de diversos géneros. Con un compromiso con la inclusión y la accesibilidad, reVolver Podcasts continúa marcando el futuro de la narrativa digital. Su programación es gratuita para millones de oyentes en EE. UU. y en todo el mundo a través de Apple Podcasts, Spotify, Pandora, Deezer, la app iHeartRadio y Amazon Music. También está disponible para descargar en la app de reVolver Podcasts a través de la Samsung Galaxy Store. disponible en la aplicación reVolver Podcasts en dispositivos de transmisión Roku y en www.revolverpodcasts.com .

Acerca de reVolver Podcasts
reVolver Podcasts es el principal creador y distribuidor de contenido multicultural de audio a pedido en los EE. UU. Hogar de Erazno y La Chokolata , El Show de Piolín, The Shoboy Show, Panda Show - Picante y Don Cheto Al Aire, además de más de 70 programas adicionales que abarcan deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marca y eventos en vivo, distribuidos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pandora, la aplicación iHeartRadio, Amazon Music, también disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de Samsung Galaxy Store y en dispositivos de transmisión Roku y en reVolverPodcasts.com. Para obtener más información sobre la empresa, visite www.revolverpodcasts.com .

