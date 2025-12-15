reVolver Podcasts Lanza "DangerTV : Fight to Survive", un Podcast Semanal de Suspenso Sobre la Vida Silvestre.

Todos los miércoles, una nueva serie presenta desgarradoras historias reales de cazadores, deportistas y aventureros que enfrentaron a la muerte y vivieron para contarla.

DALLAS, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- reVolver Podcasts anuncia el debut de DangerTV : Fight to Survive, una emocionante serie semanal presentada por Craig DeMartino, que se estrena este diciembre. El podcast profundiza en los momentos aterradores que vivieron cazadores, deportistas y pescadores que se cruzaron inesperadamente con las fuerzas más implacables de la naturaleza.

Cada episodio lleva a los oyentes al filo de la navaja del peligro real, compartiendo relatos de primera mano de supervivencia contra todo pronóstico. DangerTV : Fight to Survive combina la adrenalina de la aventura en la naturaleza con la profundidad inmersiva del documental, ofreciendo narrativas impactantes que abarcan los mundos de la naturaleza, los lugares y los viajes, y el contenido documental.

El lanzamiento también incluye una versión en español totalmente producida de la serie titulada DangerTV. Luchar Para Sobrevivir, ampliando el alcance del programa a la creciente audiencia hispana de podcasts en EE. UU. Esta serie complementaria ofrece las mismas historias de supervivencia de alta intensidad con una narración con resonancia cultural, brindando a los oyentes hispanohablantes una experiencia auténtica e inmersiva que refleja el impacto del programa en inglés.

Más allá de la emoción de las historias de supervivencia, el podcast aborda directamente las tendencias de estilo de vida actuales, aprovechando el creciente interés cultural por la vida al aire libre, la resiliencia personal y la vida aventurera. Ya sean senderistas experimentados, campistas de fin de semana, exploradores de sillón o aficionados a las historias impactantes, la serie inspira una mayor apreciación por la naturaleza, la preparación y la determinación necesarias para superar el miedo ante lo desconocido.

"Fight to Survive lleva a los oyentes a algunos de los encuentros más extraordinarios de la vida real jamás grabados en audio", dijo Jack Hobbs, presidente de reVolver Podcasts. "Estas historias nos recuerdan la imprevisibilidad de la naturaleza y la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. Nos enorgullece llevar una narrativa tan cautivadora y de alta calidad al público de todo el país".

Conducido por Craig DeMartino, quien está familiarizado con las adversidades al aire libre, el podcast presenta nuevos episodios todos los miércoles y ofrece a los oyentes una emocionante escapada a mitad de semana a la naturaleza.

"Estábamos buscando un socio que pudiera reunir a una audiencia multicultural en vista del hecho de que Los podcasts de DangerTV estarán disponibles en español e inglés, y sus canales FAST se dirigen a una audiencia masculina joven y multicultural. Estas realidades facilitaron la decisión de asociarse con Revolver; era claramente la plataforma ideal", afirmó Javier Saralegui, director ejecutivo y fundador de DangerTV LLC.

DangerTV : Fight to Survive estará disponible en todas las principales plataformas de podcast.

reVolver Podcasts es una empresa líder en contenido de audio digital, dedicada a ofrecer podcasts diversos, innovadores y atractivos de diversos géneros. Con un compromiso con la inclusión y la accesibilidad, reVolver Podcasts continúa marcando el futuro de la narrativa digital. Su programación es gratuita para millones de oyentes en EE. UU. y en todo el mundo a través de Apple Podcasts, Spotify, Pandora, Deezer, la app iHeartRadio y Amazon Music. También está disponible para descargar en la app de reVolver Podcasts a través de la Samsung Galaxy Store. disponible en la aplicación reVolver Podcasts en dispositivos de transmisión Roku y en www.revolverpodcasts.com .

Acerca de reVolver Podcasts

reVolver Podcasts es el principal creador y distribuidor de contenido multicultural de audio a pedido en los EE. UU. Hogar de Erazno y La Chokolata , El Show de Piolín, The Shoboy Show, Panda Show - Picante y Don Cheto Al Aire, además de más de 70 programas adicionales que abarcan deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marca y eventos en vivo, distribuidos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pandora, la aplicación iHeartRadio, Amazon Music, también disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de Samsung Galaxy Store y en dispositivos de transmisión Roku y en reVolverPodcasts.com. Para obtener más información sobre la empresa, visite www.revolverpodcasts.com .

FUENTE reVolver Podcasts