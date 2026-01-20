Revolver Podcasts Lanza EL PO´CAS, Un Nuevo Podcast De Comentarios Musicales En Español Impulsado Por RPM Records De Bogotá

Cuatro voces, ocho oídos y una pasión infinita por el sonido se unen para compartir las historias, los personajes y los descubrimientos que dan forma a la música a lo largo de generaciones

DALLAS, 20 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- reVolver Podcasts, una red de audio multicultural líder con sede en Dallas, Texas, anunció hoy el lanzamiento de EL PO´CAS, un nuevo podcast en español creado con el apoyo de RPM Records, la reconocida tienda de vinilos en Bogotá, Colombia.

EL PO'CAS se basa en una idea simple pero poderosa: la música no es solo sonido, es una conversación continua que nos conecta con el pasado, el presente y el futuro. En cada episodio, cuatro voces distintas se unen para compartir los descubrimientos más personales y profundos de sus trayectorias musicales, recomendando historias, sonidos y personajes que han marcado la escena musical a lo largo de generaciones. Diseñado para quienes sienten la necesidad intrínseca de compartir música, el podcast ofrece una experiencia auditiva cuidadosamente seleccionada, íntima, reflexiva y culturalmente vibrante.

"EL PO´CAS es una celebración de la música como identidad, memoria y conexión", dijo Jack Hobbs, presidente de reVolver Podcasts. "Este programa reúne voces auténticas con gran credibilidad y arraigo en la comunidad musical colombiana e internacional. Nos enorgullece dar la bienvenida a EL PO´CAS a la red de reVolver y difundir la pasión de RPM Records en Bogotá a través de un podcast creado para verdaderos amantes de la música".

El cartel de EL PO´CAS incluye a Guillermo Patiño, quien transmite desde Barcelona, quien aporta la esencia del movimiento alternativo y una profunda conexión con la influyente escena local de los años 90 a través de su trabajo como creador del legendario programa Radio Paramecio y su participación en espacios culturales icónicos de esa época. A él se une Luis Fernando Rondón, un veterano periodista musical y locutor de radio que ha dedicado su carrera a documentar el rock colombiano, especialmente a través del icónico programa Rock 91.9, y cuyo trabajo para preservar el patrimonio sonoro del país lo convierte en un referente para este tipo de conversación. Max Correa, la fuerza impulsora detrás de RPM Records, representa la autenticidad cruda de la cultura del vinilo con un firme espíritu punk y un amor visceral por la música, complementado con una fuerte pasión por los libros de música y la historia de las subculturas. Completando la lista de anfitriones está Julián Correcha, una figura clave en el ecosistema musical independiente de Bogotá, conocido por su profunda dedicación a la curaduría a través de proyectos como Mucha Música y El Parlante Amarillo, y ampliamente reconocido como un pionero de formatos tipo podcast en Colombia después de lanzar su proyecto El Mixedtape en 2007.

EL PO'CAS es un podcast de música y comentarios musicales en español con advertencias explícitas. Se lanzarán nuevos episodios cada martes y el programa estará disponible en las principales plataformas de audio.

reVolver Podcasts es una empresa líder en contenido de audio digital, dedicada a ofrecer podcasts diversos, innovadores y atractivos de diversos géneros. Con un compromiso con la inclusión y la accesibilidad, reVolver Podcasts continúa marcando el futuro de la narrativa digital. Su programación es gratuita para millones de oyentes en EE. UU. y en todo el mundo a través de Apple Podcasts, Spotify, Pandora, Deezer, la app iHeartRadio y Amazon Music. También está disponible para descargar en la app de reVolver Podcasts a través de la Samsung Galaxy Store. disponible en la aplicación reVolver Podcasts en dispositivos de transmisión Roku y en www.revolverpodcasts.com .

Acerca de reVolver Podcasts

reVolver Podcasts es el principal creador y distribuidor de contenido multicultural de audio a pedido en los EE. UU. Hogar de Erazno y La Chokolata , El Show de Piolín, The Shoboy Show, Panda Show - Picante y Don Cheto Al Aire, además de más de 70 programas adicionales que abarcan deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marca y eventos en vivo, distribuidos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pandora, la aplicación iHeartRadio, Amazon Music, también disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de Samsung Galaxy Store y en dispositivos de transmisión Roku y en reVolverPodcasts.com. Para obtener más información sobre la empresa, visite www.revolverpodcasts.com.

FUENTE reVolver Podcasts