reVolver Podcasts y Senders Streaming Lanzan Preachers Row, una Red Global de Audio de Temática Religiosa.

DALLAS, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- reVolver Podcasts, la principal red de audio multicultural de EE. UU., se ha asociado con Senders Streaming, una subsidiaria de Senders NFLMG, para lanzar Preachers Row, un nuevo destino de audio digital de base religiosa que ofrece sermones, devocionales y conversaciones inspiradoras a audiencias de todo el mundo.

Esta alianza combina la experiencia de Senders Streaming en programación sobre fe y familia con las capacidades de distribución, monetización y marketing de reVolver Podcasts, proporcionando a los ministerios una plataforma integral para expandir su alcance global a través de las principales plataformas de podcasts.

«Preachers Row amplía nuestra misión de llevar mensajes inspiradores a los oyentes dondequiera que estén», dijo Joe Courrege, fundador de Senders Streaming y NFLMG. «Al aliarnos con la plataforma de primer nivel de reVolver, ayudamos a los ministerios a compartir contenido transformador en inglés y español con millones de oyentes a demanda en todo el mundo».

«El contenido religioso sigue experimentando un fuerte crecimiento en el ámbito del audio digital», afirmó Jack Hobbs, presidente de reVolver Podcasts. «Nuestra alianza con Senders Streaming ofrece a los ministerios una distribución escalable, oportunidades publicitarias de primer nivel y el apoyo de marketing necesario para aumentar su audiencia y potenciar su impacto».

Preachers Row debutará con una alineación de iglesias y líderes religiosos reconocidos a nivel nacional, incluyendo al Apóstol Guillermo Maldonado, Éxito en la Familia con Luis y Kristen Román, la pastora Patty Valenzuela, el reverendo Rich Vera, el Dr. Hernan Castaño con God of Miracles, Glory to God Ministries, Leading the Way con el Dr. Michael Youssef y más.

Entre los programas estrella se encuentra Lo sobrenatural Ahora con el Apóstol Guillermo Maldonado, un programa en español que transmite un poderoso mensaje de Jesucristo y su poder sobrenatural. Mediante enseñanzas bíblicas y testimonios reales, el programa ofrece mensajes de salvación, sanación y transformación, reforzando así el compromiso de Preachers Row de servir a las audiencias hispanohablantes en todo el mundo.

Se anunciarán ministerios adicionales a medida que la red se expanda, creando un sólido mercado digital que conecte voces religiosas de confianza con audiencias globales.

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reVolver Podcasts es una fuerza líder en contenido de audio digital, dedicada a ofrecer podcasts diversos, innovadores y atractivos de varios géneros. Con un compromiso con la inclusión y la accesibilidad, reVolver Podcasts continúa dando forma al futuro de la narración digital. Su programación es gratuita para millones de oyentes en EE. UU. y en todo el mundo a través de Apple Podcasts, Spotify, Pandora, Deezer, la aplicación iHeartRadio y Amazon Music. También está disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de Samsung Galaxy Store. Disponible en la aplicación reVolver Podcasts para dispositivos de streaming Roku y en www.revolverpodcasts.com .

Acerca de reVolver Podcasts

reVolver Podcasts es el principal creador y distribuidor de contenido de audio bajo demanda multicultural en los EE. UU. Es el hogar de Erazno y La Chokolata , El Show de Piolín, The Shoboy Show, Panda Show - Picante y Don Cheto Al Aire, además de más de 70 programas adicionales que abarcan deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marca y eventos en vivo, distribuidos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pandora, la aplicación iHeartRadio, Amazon Music, también disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de Samsung Galaxy Store y en dispositivos de transmisión Roku y en reVolverPodcasts.com. Para obtener más información sobre la empresa, visite www.revolverpodcasts.com .

Acerca de Senders Streaming:

Senders Streaming, filial de Senders NFLMG, desarrolla, distribuye y monetiza programación inspiradora a través de plataformas de televisión en streaming gratuitas con publicidad (FAST), digitales y de audio. Su catálogo incluye cadenas de televisión nacionales, canales FAST de gran envergadura y podcasts diseñados para audiencias religiosas y familiares. La compañía representa a muchos de los ministerios más reconocidos del mundo, como Joel Osteen, el Dr. David Jeremiah, el Dr. Robert Jeffress, Joni Lamb y otros.

FUENTE reVolver Podcasts