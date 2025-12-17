reVolver Podcasts y TV Azteca Presentan el Nuevo Podcast de Novela en Español "Ángel Las Alas del Amor" Que Trae Pasión, Intriga y lo Sobrenatural a la Narración en Audio.

Una nueva y cautivadora audionovela llena de traición, destino y amor prohibido debuta exclusivamente en reVolver Podcasts.

DALLAS, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- reVolver Podcasts, con sede en Dallas, anuncia el lanzamiento de Ángel Las Alas del Amor, una nueva audionovela en español producida gracias a la colaboración creativa de la compañía con TV Azteca. Este emocionante drama romántico combina la intensidad de una telenovela clásica con una experiencia de audio moderna diseñada para cautivar a los oyentes de todo Estados Unidos. Con un elenco estelar y un diseño de sonido cinematográfico, la serie transporta al público a un mundo donde el amor se encuentra con lo sobrenatural de maneras inolvidables.

La historia sigue a Don Abel, fundador de la exitosa compañía Babel, quien se encuentra en su lecho de muerte lidiando con el legado que dejará. En un giro digno de las grandes telenovelas, la persona que elige no es un familiar ni un confidente de confianza, sino Ángel, un ser celestial que llega inesperadamente a la Tierra. Don Abel confía el trabajo de su vida a este extraño celestial, destrozando las ambiciones de Miranda, la imponente antagonista de la historia, quien conspiró con su amante Iván para tomar el control del imperio.

Mientras Ángel cumple la última voluntad de Don Abel, se adentra en un mundo humano lleno de tentaciones y peligros. En el camino, conoce a Celeste, una joven agraciada cuya bondad y belleza despiertan emociones que jamás esperó sentir. Dividido entre su naturaleza divina y la profundidad de su creciente amor, Ángel debe recorrer un camino que desafía tanto el destino como el deseo. El resultado es un drama de gran riqueza que evoca las mejores tradiciones narrativas de la televisión en español, ahora reinventadas a través de la intimidad y el poder del audio.

Dirigida por Oscar Bertea y Marin Saban, la novela presenta un elenco célebre que incluye a Adriana Louvier, Christian Sancho, Rafael Sánchez Navarro, Gabriela de la Garza, Erik Hayser, Jeannine Derbez, Francisco Barcala, Guillermo Iván, Juan Carlos Martín del Campo y Marcela Ruiz. Sus actuaciones aportan profundidad emocional, tensión sofisticada y un encanto irresistible a cada episodio, brindando una nueva experiencia serializada hecha a medida para los oyentes en constante movimiento de hoy.

Jack Hobbs, presidente de reVolver Podcasts, compartió su entusiasmo por el proyecto.

«Trabajar con TV Azteca para traer esta vibrante e imaginativa novela a nuestra plataforma ha sido una experiencia extraordinaria. Ángel Las Alas del Amor combina la emoción, el drama y la riqueza cultural que tanto le gusta al público, y lo presenta de una manera innovadora, inmersiva y profundamente cautivadora. Nos enorgullece contribuir al inicio de la próxima generación de narrativa en español».

Con sus giros dramáticos, personajes cautivadores y la innegable química de sus protagonistas, Ángel Las Alas del Amor amplía la creciente oferta de contenido original premium de reVolver Podcasts para el público hispano en todo Estados Unidos. El lanzamiento subraya el compromiso de la compañía de elevar las narrativas culturalmente resonantes y llevar entretenimiento con guión de alta calidad al espacio de audio.

Los episodios de Ángel Las Alas del Amor estarán disponibles semanalmente en la plataforma reVolver Podcasts y en los principales sitios de podcasts. La serie invita a los fans de las novelas , el romance fantástico y las historias humanas conmovedoras a escuchar, evadirse y enamorarse de un mundo donde lo extraordinario se hace realidad.

reVolver Podcasts es una empresa líder en contenido de audio digital, dedicada a ofrecer podcasts diversos, innovadores y atractivos de diversos géneros. Con un compromiso con la inclusión y la accesibilidad, reVolver Podcasts continúa marcando el futuro de la narrativa digital. Su programación es gratuita para millones de oyentes en EE. UU. y en todo el mundo a través de Apple Podcasts, Spotify, Pandora, Deezer, la app iHeartRadio y Amazon Music. También está disponible para descargar en la app de reVolver Podcasts a través de la Samsung Galaxy Store. disponible en la aplicación reVolver Podcasts en dispositivos de transmisión Roku y en www.revolverpodcasts.com .

Acerca de reVolver Podcasts

reVolver Podcasts es el principal creador y distribuidor de contenido multicultural de audio a pedido en los EE. UU. Hogar de Erazno y La Chokolata , El Show de Piolín, The Shoboy Show, Panda Show - Picante y Don Cheto Al Aire, además de más de 70 programas adicionales que abarcan deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marca y eventos en vivo, distribuidos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pandora, la aplicación iHeartRadio, Amazon Music, también disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de Samsung Galaxy Store y en dispositivos de transmisión Roku y en reVolverPodcasts.com. Para obtener más información sobre la empresa, visite www.revolverpodcasts.com .

