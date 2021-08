REYL & Cie e 1875 Finance firmam parceria estratégica

GENEBRA, Suíça, 5 de agosto de 2021 /PRNewswire/ --

REYL & Cie ("REYL"), o grupo bancário suíço parte do Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ("Fideuram - ISPB"), e o gestor de ativos independente 1875 Finance firmaram um acordo no qual o REYL adquirirá uma participação de 40% na 1875 Finance Holding ("1875 Finance")

As duas empresas implementarão uma parceria estratégica desenvolvida para aumentar sua participação de mercado combinada em atividades independentes de gestão de ativos (IAM) na Suíça, promover oportunidades e sinergias de venda cruzada e alavancar o modelo de negócios da 1875 Finance para se tornar um participante ativo na consolidação do setor de IAM suíço

A transação está sujeita à aprovação da FINMA e de outros órgãos reguladores relevantes e deverá ser concluída até o final de 2021

O REYL, o grupo bancário diversificado suíço controlado desde maio de 2021 pelo Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, e a 1875 Finance, um escritório multifamiliar e gestor de ativos independente para clientes privados e institucionais com sede em Genebra, concordaram com os termos de uma parceria estratégica em que o REYL adquirirá uma participação de 40% na 1875 Finance. Os cofundadores Olivier Bizon, Paul Kohler, Aksel Azrac e Jacques-Antoine Ormond manterão em conjunto o controle da 1875 Finance com participação de 60% e permanecerão totalmente comprometidos com o desenvolvimento de longo prazo da empresa.

Como parte da transação, o REYL e a 1875 Finance firmarão uma parceria comercial na qual o REYL, apoiado pelo Fideuram - ISPB, atuará como parceiro preferencial da 1875 Finance e seus clientes em um amplo espectro de produtos e soluções em gestão de patrimônio, gestão de ativos, assessoria corporativa e estruturação e serviços de ativos. O REYL alavancará a posição de liderança da 1875 Finance no mercado suíço de gestão independente de ativos, bem como sua base diversificada de clientes privados e institucionais. A transação trará benefícios para ambas as empresas em várias áreas de crescimento e fortalecerá ainda mais a franquia de gestão de patrimônio e de multicustódia independente da 1875 Finance.

A parceria, que permanece sujeita às aprovações da FINMA e de outros órgãos regulatórios, permitirá que o REYL e a 1875 Finance desempenhem um papel ativo na consolidação acelerada do setor suíço de gestão independente de ativos, oferecendo mais oportunidades de crescimento a curto prazo. Isso permitirá que o REYL fortaleça suas atividades de private banking na Suíça e internacionalmente e continue a desempenhar um papel significativo no remodelamento do mercado financeiro suíço.

François Reyl, CEO do REYL Group, disse: "Estamos entusiasmados com esta parceria estratégica com a 1875 Finance, líder estabelecido no segmento de IAM suíço, com gestão de ativos que somam mais de CHF 11 bilhões. Esta transação estabelece um precedente na consolidação contínua do setor e mostra que os bancos e o IAM podem estabelecer parcerias inovadoras nas quais ambas as partes se beneficiam de várias oportunidades de crescimento para sua respectiva base de clientes sem abrir mão de seu modelo de negócios, autonomia de gestão ou franquia. Esperamos construir um relacionamento comercial duradouro e criar sinergias poderosas entre as duas entidades. Na 1875 Finance, encontramos um parceiro altamente compatível com uma mentalidade empreendedora similar e valores comuns."

Paul Kohler, CEO e sócio fundador da 1875 Finance em conjunto com Olivier Bizon (Presidente), Aksel Azrac e Jacques-Antoine Ormond, disse: "Estamos muito satisfeitos em receber o REYL, parte do grupo Intesa Sanpaolo, como nosso novo acionista e acrescentar um novo capítulo empolgante à história de 15 anos da 1875 Finance. A 1875 Finance já era precursora quando obteve a aprovação da FINMA em 2014. Por meio desta parceria inovadora, mantemos nossa arquitetura aberta e o modelo de negócios empreendedor apreciados por nossos clientes. Também nos beneficiaremos de novos processos, produtos e serviços para acelerar o desenvolvimento de nossos produtos centrais, gestão de patrimônio, gestão de patrimônio familiar e linhas de negócios institucionais e para oferecer valor agregado melhorado a nossos clientes. A 1875 Finance continuará sendo um gestor de ativos independente regulamentado pela FINMA com a capacidade de crescer tanto organicamente quanto por meio de aquisições na Suíça e no exterior, com o apoio de nosso novo acionista."

A REYL Corporate Advisory atuou como consultora financeira do REYL na transação. A 1875 Finance foi assessorada pela Deloitte. O Schellenberg Wittmer atuou como consultor jurídico do REYL e da 1875 Finance.

