REYL & Cie et 1875 Finance Concluent un Partenariat Stratégique

REYL & Cie (« REYL »), le groupe bancaire suisse détenu en partie par Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (« Fideuram - ISPB »), et le gérant de fortune indépendant 1875 Finance ont conclu un accord par lequel REYL acquiert une participation de 40 % dans 1875 Finance Holding (« 1875 Finance »)

Les deux sociétés établissent ainsi un partenariat stratégique visant à accroître leur part de marché respective dans le domaine des gérants de fortune indépendants (GFI) en Suisse, à créer des synergies de revenus et des opportunités transversales de développement, et à positionner 1875 Finance comme un acteur clé dans la consolidation du marché des GFIs en Suisse

La finalisation de l'opération, soumise à l'approbation de la FINMA et autres organismes compétents, est prévue avant la fin 2021

REYL, le groupe bancaire suisse diversifié détenu depuis mai 2021 pour partie par Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, et 1875 Finance, un multi-family office et gérant d'actifs indépendant établi à Genève et dédié à une clientèle privée et institutionnelle, ont convenu des modalités d'un partenariat stratégique par lequel REYL acquiert une participation de 40 % dans 1875 Finance. Les cofondateurs Olivier Bizon, Paul Kohler, Aksel Azrac et Jacques-Antoine Ormond conservent conjointement le contrôle de 1875 Finance à hauteur de 60 % du capital et restent pleinement engagés dans le développement à long terme de la société.

Dans le cadre de l'opération, REYL et 1875 Finance concluent un partenariat commercial en vertu duquel REYL, soutenu par Fideuram - ISPB, agit en tant que partenaire privilégié de 1875 Finance et de ses clients sur un large éventail de produits et de solutions dans les domaines d'activités Wealth Management, Asset Management, Corporate Advisory & Structuring et Asset Services. REYL entend également promouvoir la position de leader qu'occupe 1875 Finance sur le segment des GFI en Suisse ainsi qu'auprès d'une clientèle composée de personnes privées fortunées et d'acteurs institutionnels. Cette opération apportera de nombreux avantages aux deux parties dans divers domaines de croissance et consolidera encore davantage la position de 1875 Finance en tant qu'acteur indépendant de premier ordre sur le marché de la gestion de fortune multi-dépositaire.

Ce partenariat, qui reste soumis à l'approbation de la FINMA et d'autres organismes compétents, permet à REYL et à 1875 Finance de jouer un rôle actif dans l'accélération du processus de consolidation du secteur des GFI en Suisse, offrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance à court-moyen terme. Il permet à REYL de renforcer ses activités de banque privée en Suisse comme à l'international et de continuer à jouer un rôle significatif dans la refonte de la place financière suisse.

François Reyl, Directeur général du Groupe REYL, a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce partenariat stratégique avec 1875 Finance, un leader reconnu du marché des GFI avec un encours sous gestion dépassant CHF 11 milliards. Cette opération établit un précédent dans la consolidation en cours du secteur et montre que les banques et les gérants indépendants peuvent s'associer dans le cadre de partenariats innovants permettant aux deux parties de bénéficier de multiples opportunités de croissance pour leur clientèle respective, sans pour autant renoncer à leur modèle économique ou leur autonomie de gestion. Nous comptons bâtir une relation d'affaires durable et créer des synergies importantes entre les deux entités. Nous avons trouvé en 1875 Finance un partenaire hautement compatible partageant le même esprit entrepreneurial, doté d'une équipe de premier ordre et de valeurs communes dans tous les domaines. »

Paul Kohler, Directeur général et associé fondateur de 1875 Finance, conjointement avec Olivier Bizon (Président), Aksel Azrac et Jacques-Antoine Ormond, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir REYL, société du groupe Intesa Sanpaolo, en tant que nouvel actionnaire et d'ajouter un nouveau chapitre passionnant à nos 15 ans d'histoire. 1875 Finance faisait déjà figure de précurseur lorsqu'elle a obtenu l'agrément de la FINMA en 2014. Grâce à ce partenariat inédit, nous conservons notre architecture ouverte et notre modèle économique entrepreneurial apprécié de nos clients. Nous bénéficierons également de nouveaux processus, produits et services nous permettant d'accélérer le développement de nos principales lignes de métiers que sont la Gestion de patrimoine, le Family Office et la gestion institutionnelle et d'apporter une valeur ajoutée à nos clients. 1875 Finance restera un gérant d'actifs indépendant réglementé par la FINMA, avec la capacité de se développer à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions en Suisse et à l'étranger grâce au soutien de son nouvel actionnaire. »

REYL Corporate Advisory est intervenu en tant que conseiller financier de REYL dans le cadre de l'opération. 1875 Finance était conseillée par Deloitte. Schellenberg Wittmer est intervenu en qualité de conseiller juridique pour REYL et 1875 Finance.

Headquartered in Milan, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking is the no.1 Italian domestic private banking player and a key affiliate of Intesa Sanpaolo Group, consolidating all of Group's private banking activities. As at 31 March 2021, Fideuram – ISPB had 3,107 employees, 5,743 private bankers, AUM of CHF 292.4 Bln (€ 264,1 Bln) and Net Inflows of over CHF 1.9 Bln (€ 1.7 Bln) entrusted by more than 800,000 clients.

