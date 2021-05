REYL Group eleito "melhor equipe de HNW da Europa" pelo WealthBriefing

GENEBRA, 20 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O REYL Group tem o orgulho de ter recebido o prêmio de "Melhor Equipe de HNW da Europa" por seus negócios de private banking e gestão de patrimônio no WealthBriefing European Awards de 2021.

O WealthBriefing European Awards reconhece os melhores profissionais em gestão de riqueza na Europa. Seguindo um processo independente, são indicadas as empresas, equipes e indivíduos que o renomado júri considera terem demonstrado inovação e excelência ao longo do ano anterior.

O prêmio destaca o REYL em relação a seus pares e recompensa as conquistas e a inovação constantes no grupo. O REYL continua a se destacar de seus concorrentes por meio da gestão integrada de patrimônio para clientes corporativos e de varejo que vai além dos mercados e segmentos de negócios.

Para o período em análise, o grupo anunciou um acordo estratégico de parceria com a Fideuram, uma subsidiária do grupo bancário italiano Intesa Sanpaolo Private Banking, que irá fortalecer sua estrutura corporativa e ampliar sua rede de distribuição. O grupo reforçou ainda mais sua oferta para os clientes de HNW (alto patrimônio líquido), especialmente ao desenvolver as atividades comerciais da Asteria Investment Managers, uma subsidiária que trabalha em investimentos de impacto, e ao lançar a Alpian, uma plataforma digital para clientes de HNW que recentemente finalizou uma arrecadação de fundos de série B de US$ 18 milhões. O REYL também respondeu às necessidades de mudança de sua dinâmica base de clientes, ao reposicionar o departamento Entrepreneur & Family Office Services, dedicado a empreendedores e family offices de (U)HNW (patrimônio líquido ultra-alto), como um ponto de entrada exclusivo para todas as linhas de negócios do grupo. Por último, o Grupo apresentou um exercício financeiro positivo de 2020, com um aumento notável dos ativos administrados em 14%, para CHF 15,5 bilhões.

Ao comentar, François Reyl, CEO do REYL Group, disse: "Este prêmio atesta a vitalidade de nossas equipes, que revelaram todo o seu talento e demonstraram resiliência, engajamento e inovação em um ambiente econômico e de saúde global sem precedentes. Com o sólido crescimento orgânico oferecido por nossa gama de serviços integrados 360°, o REYL Group continua a inovar no setor de private banking. Pretendemos desenvolver com essas iniciativas nos próximos anos no segmento de gestão de patrimônio, ao mesmo tempo em que impulsionamos o sucesso de nossas linhas de negócios Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services e Asset Management."

Sobre o REYL Group: www.reyl.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1307210/REYL_Logo.jpg

FONTE REYL Group

Related Links

http://www.reyl.com/



SOURCE REYL Group