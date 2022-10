REYL INTESA SANPAOLO APPELLE À UN CHANGEMENT DANS L'ÉDUCATION AVEC LE LANCEMENT DE LA PUBLICATION "FORWARD"

GENÈVE, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport, commandé par REYL Intesa Sanpaolo, le groupe bancaire suisse détenu majoritairement par Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, attire l'attention sur le défi que représente l'éducation de la prochaine génération dans un monde numérique et pose les bases des solutions.

Le rapport explore la manière dont le monde de l'éducation mondiale a évolué depuis l'environnement prépandémique avant le passage rapide à l'apprentissage en ligne, analysant les changements radicaux qui auraient dû intervenir depuis longtemps dans le secteur, ainsi que l'impact disproportionné que le COVID-19 a eu sur les personnes des communautés les plus pauvres.

Selon les estimations d'un rapport conjoint de la Banque mondiale, de l'UNESCO et de l'UNICEF, plus de deux ans après le début de la pandémie, moins de la moitié des pays mettent en œuvre des stratégies de reprise de l'apprentissage à grande échelle pour aider les enfants à rattraper leur retard, alors que 2 mille milliards d'heures d'école en personne ont été perdues dans le monde en raison de la fermeture des écoles depuis mars 2020.

FORWARD analyse comment la pandémie a joué le rôle de catalyseur, en cristallisant une révolution des communications et de la diffusion de contenu dans l'éducation, qui était en gestation depuis des décennies. Il note que la salle de classe traditionnelle a été irrévocablement modifiée, la technologie étant utilisée pour traduire et retraduire les langues, et l'enseignement étant retardé et distribué à la convenance de l'étudiant.

Pourtant, bien que l'éducation soit de plus en plus accessible à tout moment et en tout lieu pour un petit nombre de personnes, le rapport met en garde contre le fait que les avantages découlant des avancées technologiques pourraient encore rester inaccessibles à un grand nombre de personnes.

Dans le cadre de cette recherche, REYL s'est également entretenu avec des personnalités du secteur et des universitaires du domaine de l'éducation afin d'approfondir les solutions possibles à la crise potentielle de l'éducation à laquelle est confrontée une génération d'apprenants.

Andreas Schleicher, directeur de l'éducation et des compétences et conseiller spécial pour les politiques d'éducation auprès du secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a déclaré à REYL Intesa Sanpaolo qu'il ne s'agit pas de mieux reconstruire. « Il s'agit de reconstruire différemment. Il s'agit de trouver comment l'apprentissage pourrait se présenter différemment dans le monde technologique. »

Le professeur Jill Jameson, professeur d'éducation et directrice du Centre for Leadership & Enterprise de la faculté d'éducation de l'université de Greenwich, s'est fait l'écho de ce sentiment, notant : « Nous avons besoin d'une transformation complète de l'ensemble du système éducatif. »

François Reyl, PDG de REYL Intesa Sanpaolo, déclare : « La pandémie nous a tous forcés à accélérer une transition vers une utilisation plus poussée que jamais de la technologie et l'éducation n'a pas fait exception. Ce rapport cherche à examiner et à évaluer les défis que ces progrès ont posés afin de mieux comprendre comment nous pouvons atténuer l'impact des heures d'apprentissage perdues ainsi que préparer nos enfants pour l'avenir. »

Jérôme Koechlin, responsable de la communication chez REYL Intesa Sanpaolo, ajoute : « REYL Intesa Sanpaolo reconnaît l'importance de l'utilisation des technologies numériques dans l'éducation comme une priorité stratégique essentielle pour alimenter le développement durable et l'égalité d'accès à l'éducation en Europe et dans le monde. Nous espérons que ce rapport attirera davantage l'attention sur la nécessité de faire davantage pour aider la prochaine génération à s'épanouir. »

À propos du groupe REYL

www.reyl.com

Fondé en 1973, le groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et entrepreneurial implanté en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubaï). Le Groupe REYL gère des actifs de plus de 25 milliards de francs suisses et emploie plus de 400 professionnels. En 2020, le Groupe REYL a conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo, un acteur bancaire européen de premier plan.

Développant une approche innovante de la banque, le groupe sert une clientèle d'entrepreneurs internationaux et d'investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes d'activité Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services et Asset Management.

REYL & Cie SA est titulaire d'une licence bancaire en Suisse et exerce ses activités sous le contrôle direct de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et de la Banque nationale suisse (BNS). Les filiales du Groupe REYL sont également réglementées par la LPCC en Suisse, la FCA au Royaume-Uni, la CSSF au Luxembourg, la MFSA à Malte, la MAS à Singapour, la DFSA à Dubaï et la SEC aux États-Unis.

À propos de FORWARD

www.reyl.com/forward

FORWARD est une nouvelle plateforme, conceptualisée par REYL Intesa Sanpaolo, qui vise à favoriser la compréhension et le dialogue sur certaines des questions socio-économiques clés du moment. La plateforme intègre des recherches universitaires, des vidéos et des podcasts avec des personnalités internationales de renom et de premier plan.

