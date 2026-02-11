Rezolve Ai acquiert Reward pour 230 millions de dollars afin d'accélérer l'innovation dans les secteurs de la banque et du commerce propulsés par l'IA

Rezolve Ai, une entreprise mondiale de commerce et d'IA cotée au NASDAQ, acquiert Reward pour 230 millions de dollars réglés entièrement en numéraire, créant ainsi une combinaison inédite de commerce conversationnel et de médias commerciaux

La proposition unique devrait accélérer l'innovation dans les secteurs de la banque et du commerce propulsés par l'IA, permettant aux marques de passer de manière simplifiée de la découverte à des conversations hautement personnalisées en temps réel jusqu'à la conversion, avec un suivi vérifié en boucle et fermé.

Construit à l'échelle mondiale, le groupe s'appuie sur les relations établies avec les banques et les détaillants, avec une plateforme prête pour les multinationales afin de soutenir l'adoption mondiale du commerce propulsé par l'IA

LONDRES, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Reward, leader mondial de l'engagement client et des médias commerciaux, annonce aujourd'hui avoir été acquise par Rezolve Ai PLC (NASDAQ : RZLV), fournisseur mondial d'infrastructures de commerce et de paiement pilotées par l'IA, pour 230 millions de dollars.

Cette acquisition permet de réunir les capacités d'engagement, d'intelligence et d'activation de Reward avec la plateforme de commerce conversationnel et d'IA agentique de Rezolve Ai, afin d'accélérer l'innovation dans les domaines de la banque et du commerce propulsés par l'IA.

Rezolve Ai Acquires Reward for $230m to Accelerate Innovation in AI-Powered Banking and Commerce

Gavin Dein, fondateur et vice-président de Reward, explique : « Reward a pour mission de rendre les dépenses quotidiennes plus gratifiantes. À ce jour, nous avons assuré un retour de plus de 2,5 milliards de dollars à nos clients, nous avons fait don d'environ 20 millions de dollars à des œuvres caritatives et nous avons récompensé nos employés, anciens et actuels, en leur offrant plus de 30 millions de dollars en leur qualité d'actionnaires. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli chez Reward et je suis impatient de voir ce que l'équipe continuera de construire au sein du groupe Rezolve Ai ».

Des parcours commerciaux optimisés par l'IA, de l'analyse à la conversion

Pour la première fois, les médias commerciaux et le commerce conversationnel sont réunis sur une base d'IA commune, permettant aux marques de passer en toute transparence de la découverte et de l'influence à des conversations hautement personnalisées qui guident les consommateurs jusqu'à la transaction, avec des résultats mesurés directement par rapport aux dépenses réelles.

Pour ce faire, Reward combine ses fortes connaissances des transactions et ses canaux d'engagement de confiance avec les capacités de commerce conversationnel en temps réel de Rezolve Ai, en mettant les marques en contact avec les clients bancaires au moment où ils ont l'intention d'acheter.

Daniel M. Wagner, fondateur, PDG et président de Rezolve Ai, a déclaré : « Reward est une plateforme rentable et évolutive qui se situe directement au cœur du commerce piloté par l'IA, fonctionnant déjà à grande échelle, où convergent la découverte, l'engagement, la transaction et la fidélisation. Elle fait progresser de manière significative notre stratégie principale de commerce basé sur l'IA en intégrant Rezolve plus profondément dans les dépenses quotidiennes des consommateurs à travers les banques, les détaillants et les réseaux de paiement ».

Une plateforme évolutive conçue pour une adoption à l'échelle mondiale

Bénéficiant de partenariats établis avec des banques et des détaillants internationaux, d'une forte présence au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et de plateformes conçues pour un déploiement multinational, Rezolve Ai et Reward sont bien positionnées pour soutenir l'adoption évolutive du commerce piloté par l'IA dans les environnements de commerce de détail, de banque et de commerce intégré dans le monde entier.

Le groupe combiné a également l'intention de tirer parti de la présence de Rezolve Ai sur le marché des Amériques pour soutenir son expansion future.

Jamie Samaha, directeur général de Reward, a ajouté : « L'intégration à Rezolve Ai est une forte validation de notre performance commerciale et de la valeur unique que nous offrons à nos clients. Ensemble, nous construisons une plateforme innovante de commerce piloté par l'IA qui met des millions de clients du monde entier en relation avec nos partenaires commerciaux internationaux, convertissant ainsi la navigation en ventes mesurables grâce à un contenu hautement personnalisé aux moments qui comptent le plus, tout en accélérant notre expansion internationale alors que nous nous tournons vers le marché des Amériques ».

À propos de Reward

Reward est un leader mondial de l'engagement client et des médias commerciaux, opérant sur plus de 15 marchés au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Positionnée à l'intersection de la banque et du commerce de détail, sa plateforme combine technologie, connaissance des données et marketing numérique pour offrir une expérience client plus riche, une croissance des ventes mesurable et une fidélisation durable.

Reward est soutenue par Experian et TransUnion, les plus grandes institutions mondiales de données et de technologie, et s'appuie sur un large réseau de partenariats stratégiques avec des marques mondialement reconnues.

Ayant pour mission de rendre les dépenses quotidiennes plus gratifiantes, Reward a reversé plus de 2,5 milliards de dollars en cashback à ses clients à ce jour, et s'est engagée à atteindre 4 milliards de dollars d'ici 2030. En 2026, Reward a obtenu la certification Great Place to Work®, une accréditation prestigieuse, menée par les employés, qui reflète sa culture centrée sur les personnes.

Pour plus d'informations, consultez le site www.rewardinsight.com.

À propos de Rezolve Ai

Rezolve Ai (NASDAQ : RZLV) est un leader du secteur des solutions alimentées par l'IA, spécialisée dans l'amélioration de l'engagement client, de l'efficacité opérationnelle et de la croissance des revenus. La Brain Suite est la première plateforme d'IA d'entreprise au monde conçue pour le commerce agentique, offrant des outils avancés qui exploitent l'intelligence artificielle pour faciliter la recherche, les transactions, l'exécution et la personnalisation à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez le site www.rezolve.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2891364/Reward_Rezolve.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2773456/5782261/Reward_logo.jpg