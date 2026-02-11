Rezolve Ai erwirbt Reward für 230 Millionen Dollar, um die Innovation im KI-gestützten Bankwesen und Handel zu beschleunigen

Rezolve Ai, ein an der NASDAQ notiertes globales Unternehmen für Handel und künstliche Intelligenz, erwirbt Reward im Rahmen einer All-Cash-Transaktion mit einem Volumen von 230 Millionen US-Dollar und schafft damit eine einzigartige Kombination aus konversationellem Handel und Handelsmedien.

Das einzigartige Angebot soll die Innovation im KI-gestützten Banking und Handel beschleunigen und ermöglicht Marken einen nahtlosen Übergang von der Discovery-Phase über hyperpersonalisierte Konversationen in Echtzeit bis hin zur Konversion mit verifizierter Closed-Loop-Messung.

Die Gruppe wurde mit dem Ziel der globalen Skalierung gegründet und nutzt etablierte Bank- und Einzelhandelsbeziehungen mit einer multinationalen Plattform, um die weltweite Einführung von KI-gesteuertem Handel zu unterstützen.

LONDON, 11. February 2026 /PRNewswire/ -- Reward, ein weltweit führender Anbieter von Kundenbindungs- und Handelsmedien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für 230 Millionen US-Dollar von Rezolve Ai PLC (NASDAQ: RZLV), einem globalen Anbieter von KI-gesteuerter Handels- und Zahlungsinfrastruktur, übernommen wurde.

Die Übernahme vereint die Kundenbindungs-, Intelligenz- und Aktivierungsfähigkeiten von Reward mit der konversationellen Handels- und KI-Plattform von Rezolve Ai, um Innovationen im Bereich des KI-gestützten Banking und Handels zu beschleunigen.

Gavin Dein, Gründer und Deputy Chairman von Reward, kommentierte: „Reward hat es sich zur Aufgabe gemacht, das tägliche Geldausgeben lohnender zu machen. Bis heute haben wir mehr als 2,5 Milliarden Dollar an unsere Kunden zurückgegeben, rund 20 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gespendet und Mitarbeitende, ehemalige und aktuelle, mit mehr als 30 Millionen Dollar in Unternehmensaktien belohnt. Ich bin sehr stolz auf das, was wir bei Reward erreicht haben, und freue mich auf das, was unser Team als Teil der Rezolve Ai Group in Zukunft aufbauen wird."

KI-unterstützte Handels-Journeys, von den Insights bis zur Konversion

Zum ersten Mal werden Commerce Media und Conversational Commerce auf einer gemeinsamen KI-Grundlage zusammengeführt, die es Marken ermöglicht, nahtlos vom Erstkontakt und dem Setzen von Kaufimpulsen zu hyperpersonalisierten Konversationen überzugehen, die Verbraucherinnen und Verbraucher bis zum Kaufabschluss führen – mit messbaren Ergebnissen auf Basis realer Umsätze.

Erreicht wird dies durch die Kombination der First-Party-Transaktionseinblicke und vertrauenswürdigen Interaktionskanäle von Reward mit den Echtzeit-Conversational-Commerce-Fähigkeiten von Rezolve Ai, die Marken mit Bankkunden im Moment der Kaufabsicht verbinden.

Daniel M. Wagner, Gründer, CEO und Vorsitzender von Rezolve Ai, sagte: "Reward ist eine profitable, skalierbare Plattform, die direkt im Herzen des KI-gesteuerten Handels angesiedelt ist und bereits in großem Maßstab arbeitet, wo Entdeckung, Engagement, Transaktion und Loyalität zusammenlaufen. Sie bringt unsere zentrale KI-Commerce-Strategie entscheidend voran, indem sie Rezolve tiefer in die alltäglichen Verbraucherausgaben bei Banken, Einzelhändlern und Zahlungsnetzwerken einbettet."

Skalierte Plattform für weltweite Einführung positioniert

Mit etablierten Beziehungen zu globalen Banken und Einzelhändlern, einer starken Präsenz in Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Asien sowie Plattformen, die für den multinationalen Einsatz konzipiert sind, sind Rezolve Ai und Reward gut positioniert, um die skalierbare Einführung von KI-gesteuertem Handel im Einzelhandel, bei Banken und in eingebetteten Handelsumgebungen weltweit zu unterstützen.

Die fusionierte Gruppe beabsichtigt außerdem, die Marktpräsenz von Rezolve Ai in Nord- und Südamerika zu nutzen, um die zukünftige Expansion zu unterstützen.

Jamie Samaha, Chief Executive Officer bei Reward, fügte hinzu: „Teil der Rezolve Ai-Familie zu werden ist eine starke Bestätigung unserer Business Performance und des einzigartigen Werts, den wir für unsere Kundinnen und Kunden liefern. Gemeinsam bauen wir eine einzigartige, KI-gesteuerte Handelsplattform auf, die Millionen von Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt zu unseren globalen Einzelhandelspartnern bringt und mit hyperpersonalisierten Inhalten in den wichtigsten Momenten das Surfen in messbare Verkäufe umwandelt, während wir gleichzeitig unsere internationale Expansion in Richtung Amerika beschleunigen."

Informationen zu Reward

Reward ist ein weltweit führender Anbieter von Kundenbindungs- und Handelsmedien. Das Unternehmen ist in mehr als 15 Märkten in Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Asien tätig. Die Plattform des Unternehmens, das an der Schnittstelle zwischen Bankwesen und Einzelhandel angesiedelt ist, kombiniert Technologie, Dateneinsicht und digitales Marketing, um ein besseres Kundenerlebnis, messbare Umsatzsteigerungen und eine dauerhafte Kundenbindung zu ermöglichen.

Reward wird von Experian und TransUnion, den weltweit führenden Daten- und Technologieunternehmen, unterstützt und durch ein breites Netzwerk strategischer Partnerschaften mit weltweit anerkannten Marken gestärkt.

Reward hat es sich zur Aufgabe gemacht, das tägliche Geldausgeben lohnender zu machen. Bis heute hat Reward mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar an Cashback an seine Kundinnen und Kunden zurückgegeben und hat sich vorgenommen, bis 2030 rund 4 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Im 2026 erhielt Reward die Great Place to Work®-Zertifizierung, eine renommierte, von Mitarbeitern initiierte Auszeichnung, welche die Mitarbeiterorientierung des Unternehmens widerspiegelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rewardinsight.com.

Informationen zu Rezolve Ai

Rezolve Ai (NASDAQ: RZLV) ist ein branchenführender Anbieter von KI-gestützten Lösungen, der sich auf die Verbesserung der Kundenbindung, betriebliche Effizienz und Umsatzwachstum spezialisiert hat. Die Brain Suite ist die weltweit erste KI-Plattform für Unternehmen, die für Agentic Commerce entwickelt wurde. Sie bietet fortschrittliche Tools, die künstliche Intelligenz nutzen, um Suche, Transaktionen, Erfüllung und Personalisierung in globalem Maßstab zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rezolve.com.

