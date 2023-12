RFOptic a reçu une commande importante d'un grand opérateur européen de télécommunications pour ses sous-systèmes RFoF bidirectionnels 4 GHz

Les sous-systèmes pour les tests 5G comprendront les capacités uniques de gestion et de surveillance à distance de RFOptic

TEL AVIV, Israël, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- RFOptic , l'un des principaux fournisseurs de solutions RF sur fibre (RFoF) et de lignes à retard optique (ODL) pour les industries 5G et les entreprises et laboratoires de recherche de la défense, de l'aérospatiale et des satellites, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une commande d'une entreprise multinationale de télécommunications dont le siège est situé dans l'UE, pour ses sous-systèmes RFoF bidirectionnels 4 GHz.

L'opérateur de télécommunications recherchait une solution RFoF pour les tests d'interopérabilité 5G. Il a testé les équipements de station de base de plusieurs fournisseurs dans ses laboratoires européens avec des commutateurs RF et une infrastructure coaxiale existants qui imposaient des limites importantes pour les tests 5G. Afin de surmonter ces limites, l'opérateur de télécommunications s'est procuré un commutateur optique et a recherché un équipement RF sur fibre approprié. Au cours de ses recherches, l'opérateur de télécommunications a testé l'un des systèmes bidirectionnels de RFOptic pendant quelques semaines, réalisant un large éventail de tests afin de valider les performances requises. Suite au succès de la phase de test, l'opérateur de télécommunications a décidé de choisir RFOptic pour lui fournir son système HD 4 GHz, qui peut accueillir jusqu'à 20 liaisons bidirectionnelles dans 5 tiroirs modulaires. Ce système a été choisi en raison de ses performances exceptionnelles, de sa compacité et de son système innovant de gestion et de surveillance, qui prend en charge l'intégration en laboratoire et qui réduit les OPEX et les temps d'intégration.

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis par l'opérateur de télécommunications après qu'il a évalué avec succès notre système de démonstration, a déclaré M. Avner Sharon, directeur général et directeur technique chez RFOptic. Cette commande fait suite aux commandes nouvelles et répétées que nous avons reçues d'autres entreprises mondiales du classement Fortune 500 en 2021 et 2022. Nous nous attendons à ce que la demande pour les solutions RF optiques de RFOptic augmente également, car davantage de réseaux 5G utiliseront également des équipements Open RAN (O-RAN). »

Les systèmes bidirectionnels RFOptic seront utilisés pour interfacer différents types d'équipements dans différents laboratoires via un commutateur optique. Ils serviront également de système de démonstration technologique pour les autres départements de l'opérateur de télécommunications.

Cette commande met en évidence la demande croissante de solutions RFoF pour les sous-systèmes de tests 5G où les solutions de routage RF ne sont pas pratiques en raison de la distance et de la fréquence. RFOptic s'attend à recevoir d'autres commandes nouvelles et répétées pour ses systèmes RFoF en 2024 en fonction des déploiements réussis des sous-systèmes de RFOptic pour les tests 5G en 2021, 2022 et 2023.

À propos de RFOptic

RFOptic est l'un des principaux fournisseurs de solutions RF sur fibre (RFoF) et de lignes à retard optique (ODL) dans les industries 5G et par les entreprises aérospatiales et satellites et les laboratoires de recherche. RFOptic propose divers produits RFoF sur étagère ainsi que des solutions personnalisées, optimisées pour une large gamme d'applications, à des prix abordables et avec un délai d'exécution rapide. La mission de RFOptic est d'aider ses clients à transformer l'innovation en activité réelle en leur fournissant des solutions RFoF de pointe de la plus haute qualité, sur étagère, ainsi que des solutions innovantes et personnalisées.

Pour en savoir plus sur RFOptic, veuillez consulter le site www.rfoptic.com .

