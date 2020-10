RGI ernennt Cécile André Leruste zur neuen CEO der Gruppe

Frau André Leruste verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Branche und hat in ihrer gesamten Laufbahn in verschiedenen Funktionen strategische Erfolge erzielt. Zuletzt war sie geschäftsführende Direktorin von Accenture Global Banking, wo sie für die Gruppenstrategie und das Angebot der Finanzdienstleistungsbranche in ganz Europa verantwortlich war. Vor ihrer Tätigkeit bei Accenture hatte Frau André Leruste verschiedene Positionen bei McKinsey, Société Générale, Roland Berger und Capgemini inne. Sie ist Absolventin der HEC Paris Business School und hat einen MBA der Wharton School der University of Pennsylvania.