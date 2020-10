RGI nomme Cécile André Leruste au poste de CEO du Groupe

Avec plus de 20 années d'expérience dans le domaine, Mme André Leruste a su mener à bien avec succès de nombreux projets stratégiques au fil des différentes missions qui lui ont été confiées tout au long de sa carrière. Elle a récemment occupé la fonction de Responsable du secteur bancaire Europe au sein d'Accenture et sponsorisait notamment les partenariats avec les grands acteurs logiciels du secteur. Avant de rejoindre Accenture, Mme André Leruste a occupé différents postes chez McKinsey en Italie et en Asie, Société Générale où elle a dirigé les activités de Leasing notamment, Roland Berger et Capgemini. Elle est diplômée de la business school HEC Paris et titulaire d'un MBA de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.