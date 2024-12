Rhein Laser annonce l'autorisation 510(k) de la FDA pour l'UroFiber 60Q

Le plus puissant laser à fibre super-pulsé au thulium pour l'urologie est arrivé.

WUHAN, Chine, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Rhein Laser Technologies Co. est fière d'annoncer que son système UroFiber® 60Q SuperPulsed Thulium Fiber Laser System a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA (K242293) le 19 novembre 2024, marquant ainsi une percée significative dans le développement du laser chirurgical. Cette certification fait de Rhein Laser la première entreprise chinoise à obtenir l'autorisation de la FDA pour un laser à fibre de thulium, ce qui prouve que ses produits répondent aux normes mondiales les plus strictes fixées par la FDA américaine, renforçant ainsi le leadership de l'entreprise dans le domaine de la technologie des lasers médicaux.

Rhein Laser Announces FDA 510(k) Clearance of UroFiber 60Q The Most Powerful Thulium SuperPulsed Fiber Laser for Urology is Here

UroFiber 60Q offre des avantages technologiques évidents. Par rapport à d'autres lasers à fibre, il fournit une puissance laser de pointe supérieure de 20 % et une puissance laser de sortie moyenne supérieure de 15 %, ce qui améliore considérablement les performances, la précision et la vitesse de traitement. Dans la lithotritie laser, sa puissance accrue permet une fragmentation rapide des calculs, ce qui réduit la durée du traitement et minimise les dommages collatéraux, d'où un rétablissement plus rapide du patient. Dans les traitements des tissus mous, la précision du laser réduit les saignements, minimise les dommages thermiques et raccourcit le temps de récupération, offrant ainsi aux patients une expérience de traitement plus sûre et plus efficace.

L'autorisation de la FDA pour l'UroFiber 60Q ne valide pas seulement sa sécurité et son efficacité, mais ouvre également de nouvelles opportunités pour Rhein Laser d'étendre sa portée sur les marchés américains et mondiaux. En tant que première entreprise chinoise à obtenir l'autorisation de la FDA pour la technologie laser à fibre de thulium, Rhein Laser est prête à apporter ses solutions innovantes à un public plus large et à continuer à faire progresser les traitements médicaux dans le monde entier.

En outre, Rhein Laser progresse avec l'UroFiber 150Q, un puissant système refroidi à l'eau pour lequel une demande d'autorisation auprès de la FDA a déjà été déposée. UroFiber 150Q offre une énergie d'impulsion laser unique de 10J avec une fibre d'application de 200um, une fréquence de répétition de 15Hz et une puissance laser de sortie d'impulsion maximale de 150W, ce qui en fait le laser à fibre de thulium SuperPulsed le plus puissant disponible sur le marché. Grâce à ces spécifications avancées, l'UroFiber 150Q offrira des traitements encore plus rapides et plus efficaces, ce qui le positionnera comme le futur leader de la thérapie laser en urologie.

"Nous disposons de solides équipes de R&D basées à Duesseldorf et à Wuhan, dans la vallée chinoise de l'optique, combinant la précision de l'Allemagne et l'efficacité de l'innovation de la Chine, ce qui nous permet de repousser sans cesse les limites de la technologie laser", a déclaré le Dr Lin Yang, PDG de Rhein Laser. "Notre objectif est de fournir des solutions laser médicales de classe mondiale et d'améliorer les résultats pour les patients dans le monde entier.

Certifié par la FDA et doté d'une technologie de pointe, l'UroFiber 60Q est en passe de devenir le futur des traitements urologiques au laser, en offrant une sécurité, une précision et des soins aux patients améliorés qui transformeront les pratiques médicales dans le monde entier.

Pour plus d'informations

Visitez www.UroFiber.com pour plus de détails sur le système laser UroFiber.

Personne de contact :

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2573083/Urofiber.jpg