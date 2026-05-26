RHINOSHIELD AirX recibe dos galardones internacionales de diseño: iF Design Award 2026 y Red Dot Design Award

Innovación monomaterial que redefine la protección, el diseño y la circularidad.

Establece un nuevo estándar en seguridad de materiales: Libre de BPA/S/F. Formulado sin PFAS.

TAIPEI, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- RHINOSHIELD, líder mundial en accesorios de protección tecnológica, anuncia con orgullo que su última innovación, la AirX, una funda para teléfono con amortiguación de aire y resistencia a los impactos, ha ganado simultáneamente el premio iF Design Award 2026 y el premio Red Dot Design Award. Este doble reconocimiento subraya el liderazgo de RHINOSHIELD en ingeniería de materiales, diseño de productos e innovación sostenible.

RHINOSHIELD AirX Earns Double Global Design Honors: 2026 iF Design Award × Red Dot Design Award

El premio iF Design Award es uno de los galardones de diseño más prestigiosos del mundo, que evalúa las candidaturas en función del concepto del producto, la experiencia del usuario, el diseño estructural, la aplicación de materiales y la sostenibilidad. Destacando entre casi 10.000 candidaturas de 68 países, la victoria de AirX significa más que excelencia estética; representa un triunfo en el pensamiento estructural y la calidad de ejecución, verificado por un jurado internacional de 129 expertos independientes en diseño.

Además, AirX ha sido galardonado con el premio Red Dot Award: Diseño de Producto 2026, uno de los concursos de diseño más reconocidos a nivel mundial. La distinción Red Dot representa una calidad de diseño excepcional, evaluada por un jurado internacional independiente mediante un riguroso proceso de evaluación individual de cada candidatura. Este reconocimiento no solo refuerza el compromiso de RHINOSHIELD con la ingeniería de precisión y la artesanía, sino que también subraya la dedicación de la marca a impulsar la excelencia en el diseño a nivel global. Hoy en día, el sello "Red Dot" es uno de los distintivos de calidad internacionales más prestigiosos en el diseño de productos, lo que reafirma a AirX como referente en rendimiento e integridad de diseño.

CIRCULAR. SIN COMPROMISOS.

Guiada por el principio fundamental del 'Diseño Monomaterial', la funda AirX rompe con la tradicional disyuntiva entre rendimiento y sostenibilidad. Demuestra que el diseño circular no es una concesión, sino una forma superior de innovación. Su exclusivo Sistema de Protección Interna contra Daños actúa como un airbag para el teléfono; gracias a su estructura multicapa, aísla hasta el 81 % de las fuerzas de impacto, reduciendo significativamente el riesgo de daños en el hardware interno.

Con cojines de aire de cobertura total de 360° y botones integrados, la AirX proporciona una protección integral contra impactos laterales. Su durabilidad general se ha mejorado hasta 30 veces, lo que le permite soportar impactos repetidos sin que se degrade su protección. Con un diseño ergonómico que incluye cámaras de aire de alivio de presión en ambos lados y un agarre aerodinámico, la AirX encarna la filosofía de 'Fidelidad a los Materiales, la Forma Sigue a la Función', presentando una estética futurista y funcional. La AirX demuestra que la protección, el diseño y la sostenibilidad pueden alcanzar su máximo potencial simultáneamente.

Diseño monomaterial: La respuesta de RHINOSHIELD a la economía circular

A medida que las políticas de circularidad global y las regulaciones de sostenibilidad siguen evolucionando, el plástico ya no se considera simplemente un problema material, sino un desafío para la gobernanza sistémica. En todo el mundo, los organismos reguladores están implementando cada vez más la "Responsabilidad Extendida del Productor" (REP), instando a los fabricantes a priorizar la gestión del ciclo de vida. Este cambio fomenta la adopción de diseños monomateriales, el fácil desmontaje y el uso de contenido reciclado para reducir drásticamente la dependencia de los recursos vírgenes.

La mayoría de los productos plásticos de consumo siguen siendo difíciles de reciclar debido a la complejidad de sus materiales compuestos, que son prácticamente imposibles de separar. Consciente de esta dificultad, RHINOSHIELD adoptó proactivamente una estrategia de diseño monomaterial en 2017, eliminando los obstáculos al reciclaje en origen para garantizar que toda su línea de fundas para teléfonos sea 100 % reciclable. Tras el lanzamiento en 2022 de su completo ecosistema de reciclaje y el debut en 2024 del SolidX Circular (fabricado a partir de residuos reciclados de carcasas de teléfonos), AirX 2025/26 sigue estableciendo nuevos estándares en la industria, demostrando que la protección de alto rendimiento y la innovación circular pueden ir de la mano a escala global.

"La circularidad no debe ser solo una idea; debe ser un sistema verificable y escalable", afirmó Eric Wang, cofundador y consejero delegado de RHINOSHIELD. "No queremos limitarnos a "cumplir pasivamente" con las regulaciones; optamos por un "diseño proactivo". Mediante la ingeniería de materiales, creamos un ciclo cerrado entre el uso, el reciclaje y la regeneración. Nuestra marca demuestra que el diseño circular puede ser una ventaja competitiva, probando que los modelos de negocio pueden prosperar junto con la sostenibilidad".

Un estándar más alto: Sin detección de BPA/S/F ni PFAS-NIA en todas las fundas para teléfono

RHINOSHIELD subraya que la verdadera protección va más allá de las pruebas de caída, protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Dado que son artículos de uso diario en contacto constante con la piel, la seguridad de las fundas para teléfono es primordial.

Toda nuestra gama de fundas para teléfono está formulada sin PFAS y ha sido sometida a pruebas independientes por SGS, sin rastros detectables de BPA, BPS ni BPF.

De la innovación de productos al cambio sistémico

Más allá del diseño de productos, RHINOSHIELD continúa expandiendo su ecosistema circular RHINO LOOP, aprovechando la logística inversa y los programas internacionales de reciclaje por correo en EE. UU., Francia, Alemania y Reino Unido para reducir las barreras de participación y hacer que la circularidad sea una parte más accesible de la vida cotidiana.

Funda para teléfono RHINOSHIELD AirX Ultra-Cushioned

Características destacadas de AirX: https://rhinoshield.io/products/airx

Programa de reciclaje RHINO LOOP: https://rhinoshield.io/sustainability/recycling

Acerca de RHINOSHIELD

Fundada por científicos de materiales, RHINOSHIELD es líder mundial en soluciones de protección basadas en ingeniería de materiales avanzada. Creada en 2012 en un laboratorio de la Universidad de Cambridge, la marca ha consolidado una amplia presencia global, llegando a usuarios en mercados multilingües en más de 9 idiomas y protegiendo más de 20 millones de dispositivos en todo el mundo.

Con I+D y fabricación integradas en Taiwán, RHINOSHIELD impulsa la innovación en materiales mediante el diseño circular y soluciones de gestión de plásticos, creando productos de alto rendimiento diseñados para un futuro más sostenible.

Para obtener más información sobre la historia de RHINOSHIELD y su compromiso con la sostenibilidad, visite nuestro sitio web oficial.

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