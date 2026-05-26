RHINOSHIELD AirX reçoit deux distinctions mondiales pour son design : 2026 iF Design Award × Red Dot Design Award

L'innovation mono-matériau redéfinit la protection, la conception et la circularité

Établir une nouvelle norme pour la sécurité des matériaux : Sans BPA/S/F. Formulé sans PFAS.

TAIPEI, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- RHINOSHIELD, leader mondial des accessoires de protection pour smartphones et appareils électroniques, est fier d'annoncer que sa dernière innovation, l'AirX, une Coque de Protection à Coussin d'Air, a remporté simultanément l'iF Design Award 2026 et le Red Dot Design Award. Cette double reconnaissance souligne le leadership de RHINOSHIELD en matière d'ingénierie des matériaux, de conception de produits et d'innovation durable.

RHINOSHIELD AirX Earns Double Global Design Honors: 2026 iF Design Award × Red Dot Design Award

Le prix iF Design est l'une des distinctions les plus prestigieuses au monde en matière de design. Il évalue les candidatures sur la base du concept du produit, de l'expérience de l'utilisateur, de la conception structurelle, de l'application des matériaux et de la durabilité. La victoire de l'AirX, qui s'est distinguée parmi près de 10 000 candidatures provenant de 68 pays, signifie plus qu'une simple excellence esthétique ; elle représente un triomphe en matière de réflexion structurelle et de qualité d'exécution, comme l'a vérifié un jury international composé de 129 experts indépendants en matière de design.

En outre, AirX a reçu le prix Red Dot : Product Design 2026, l'un des concours de design les plus renommés au monde. La distinction Red Dot représente une qualité de conception exceptionnelle, évaluée par un jury international indépendant dans le cadre d'un processus d'évaluation rigoureux, soumission par soumission. Cette reconnaissance renforce non seulement l'engagement de RHINOSHIELD en matière d'ingénierie de précision et d'artisanat, mais souligne également la volonté de la marque de promouvoir l'excellence du design à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le label "Red Dot" est l'une des marques internationales de qualité les plus recherchées dans le domaine de la conception de produits, ce qui confirme qu'AirX est une référence en matière de performances et d'intégrité de la conception.

CIRCULAIRE. SANS COMPROMIS.

Guidée par le principe fondamental de la "conception mono-matériau", AirX brise le compromis traditionnel entre performance et durabilité. Elle prouve que la conception circulaire n'est pas un compromis mais une forme supérieure d'innovation. Son système exclusif de protection contre les dommages internes agit comme un airbag pour votre téléphone. Doté d'une structure multicouche, il isole jusqu'à 81 % des forces d'impact, réduisant ainsi considérablement le risque de dommages matériels internes.

Avec des coussins d'air couvrant 360° et des boutons intégrés, l'AirX offre une protection complète contre les impacts latéraux. Sa durabilité globale a été multipliée par 30, ce qui lui permet de résister à des impacts répétés sans dégradation de la protection. Ergonomiquement conçue avec des chambres à air à double détente latérale et une excellente prise en main, l'AirX incarne la philosophie "Truth to Materials, Form Follows Function" (Le respect des matériaux, l'utilité dicte la forme), présentant une esthétique futuriste et fonctionnelle de l'air. AirX prouve que la protection, le design et la durabilité peuvent atteindre leur apogée simultanément.

Mono-matériau Conception : La réponse de RHINOSHIELD à l'économie circulaire

Alors que les politiques de circularité et les réglementations en matière de développement durable continuent d'évoluer, le plastique n'est plus seulement considéré comme un problème matériel, mais comme un défi pour la gouvernance systémique. Partout dans le monde, les organismes de réglementation mettent de plus en plus en œuvre la "responsabilité élargie du producteur" (REP), incitant les fabricants à donner la priorité à la gestion du cycle de vie. Cette évolution encourage l'adoption de conceptions mono-matériaux, le démontage facile et l'utilisation de contenu recyclé afin de réduire considérablement la dépendance à l'égard des ressources vierges.

La plupart des produits de consommation en plastique restent difficiles à recycler en raison de la complexité des matériaux composites qui sont pratiquement impossibles à séparer. Conscient de cet obstacle, RHINOSHIELD a adopté de manière proactive une stratégie de conception mono-matériau en 2017, éliminant les obstacles au recyclage à la source afin de garantir que l'ensemble de sa gamme de coques de téléphone soit 100 % recyclable. Après le lancement en 2022 de son écosystème de recyclage complet et les débuts en 2024 du SolidX Circular (fabriqué à partir de déchets de coques de téléphone recyclés), l'AirX 2025/26 continue d'établir de nouvelles normes industrielles, prouvant que la protection haute performance et l'innovation circulaire peuvent aller de pair à l'échelle mondiale.

"La circularité ne doit pas être une simple idée, mais un système vérifiable et évolutif", a déclaré Eric Wang, cofondateur et PDG de RHINOSHIELD. "Nous ne voulons pas nous contenter de nous conformer passivement aux réglementations, nous choisissons de les concevoir activement. Grâce à l'ingénierie des matériaux, nous créons une boucle fermée entre l'utilisation, le recyclage et la régénération. Notre marque démontre que la conception circulaire peut être un avantage concurrentiel, prouvant que les modèles économiques peuvent prospérer en même temps que le développement durable".

Fixer une norme plus élevée : Pas de détection de BPA/S/F et de PFAS-NIA sur l'ensemble des coques de téléphone

RHINOSHIELD insiste sur le fait qu'une véritable protection va au-delà des tests de chute pour préserver la santé humaine et l'environnement. Les coques de téléphone sont des objets d'usage quotidien en contact permanent avec la peau. Leur sécurité est donc primordiale.

Notre gamme complète de coques pour téléphone est formulée sans PFAS et testée indépendamment par SGS, sans traces détectables de BPA, BPS et BPF.

De l'innovation de produit au changement systémique

Au-delà de la conception des produits, RHINOSHIELD continue à développer son écosystème circulaire RHINO LOOP, en s'appuyant sur la logistique inverse et les programmes internationaux de recyclage par retour du courrier aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, afin de réduire les obstacles à la participation et de rendre la circularité plus accessible dans la vie de tous les jours.

RHINOSHIELD AirX, coque de téléphone ultra-protectrice

Les points forts d'AirX : https://rhinoshield.fr/products/airx

RHINO LOOP Programme de recyclage : https://rhinoshield.fr/sustainability/recycling

A propos de RHINOSHIELD

Fondée par des scientifiques spécialistes des matériaux, RHINOSHIELD est un leader mondial des solutions de protection basées sur l'ingénierie des matériaux avancés. Créée en 2012 à partir d'un laboratoire de l'Université de Cambridge, la marque a établi une large empreinte mondiale, engageant les utilisateurs sur des marchés multilingues dans plus de 9 langues et protégeant plus de 20 millions d'appareils dans le monde entier.

Avec une R&D et une fabrication intégrées à Taiwan, RHINOSHIELD fait progresser l'innovation en matière de matériaux grâce à des solutions de conception circulaire et de gestion du plastique, créant ainsi des produits de haute performance conçus pour un avenir plus durable.

Pour en savoir plus sur l'histoire de RHINOSHIELD et sur son engagement en faveur du développement durable, visitez notre site officiel .

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