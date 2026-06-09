Ribbon presenta soluciones de redes de implementación rápida

Disponibles en configuraciones listas para usar y personalizadas, las soluciones admiten una amplia gama de alternativas de implementación, desde formatos portátiles del tamaño de una maleta hasta diseños de centros de datos industriales del tamaño de un vagón de ferrocarril. Estas soluciones altamente personalizables y de rápida implementación permiten a los equipos establecer comunicaciones rápidamente, mantener la conectividad y operar con independencia del sitio local cuando las redes existentes no están disponibles o carecen de capacidad.

En esencia, Ribbon Network in a Box es una plataforma de comunicaciones altamente segura que permite servicios de redes de voz y datos de alta velocidad que admiten múltiples redes físicas y tecnologías de acceso. Sus capacidades de implementación sin intervención permiten la configuración del sistema sin necesidad de conectividad de red existente, lo que permite un funcionamiento continuo en los entornos más desafiantes.

"Esta solución combina una amplia redundancia para garantizar altos grados de resiliencia, con una implementación rápida bajo demanda para garantizar operaciones seguras y continuas en cualquier condición", dijo Haim Moscovich, vicepresidente de Soluciones de Defensa Integradas de Ribbon. "Probado en el campo en miles de implementaciones, ofrece un rendimiento confiable en tiempo real cuando más importa".

Desplegado en las condiciones más extremas en múltiples escenarios del mundo real con agencias militares en Norteamérica, Europa, Medio Oriente y Asia, NiaB también ha demostrado su eficacia en entornos de respuesta a desastres, incluido el despliegue de apoyo a los equipos de primera intervención durante el terremoto de magnitud 7,8 de febrero de 2023 en Turquía. En estos escenarios, la solución permitió una implementación rápida, una conectividad perfecta y una coordinación en tiempo real para respaldar operaciones de respuesta efectivas.

"En el espacio de batalla digitalizado de hoy, la superioridad de la información crea la ventaja decisiva, haciendo que las capacidades de comunicación sean más importantes que nunca. Ahí es donde entra NiaB, ayudando a organizaciones e individuos a reconectarse rápidamente y acceder a información crítica incluso en la situación más desafiante", dijo Jason Brumfield, vicepresidente de ventas federales de Ribbon en EE.UU.

Network in a Box ofrece múltiples configuraciones diseñadas para admitir diferentes tipos de operadores de red, geografías y terrenos, incluidos:

Rápida recuperación ante desastres para proveedores de comunicaciones e ISP

Recuperación de infraestructura crítica en servicios públicos, petróleo y gas, y transporte.

Conectividad y coordinación de primeros auxilios

Centros de datos transportables basados en contenedores con capacidades de alimentación y refrigeración totalmente independientes con interfaces de red redundantes

Supervivencia de la red con implementación sin intervención

Implementaciones de sitios temporales y móviles

Recuperación de red celular (5G in a Box)

Restauración de backhaul de múltiples accesos

Juntas, estas capacidades ayudan a las organizaciones a mantener comunicaciones resistentes, proteger la infraestructura crítica y sostener las operaciones cuando la confiabilidad es más importante.

Acerca de Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) es un proveedor global de software de comunicaciones de voz, enrutamiento IP y redes ópticas para proveedores de servicios móviles y por cable, empresas, infraestructura crítica y sectores de defensa. Apoyamos el camino de nuestros clientes hacia las redes autónomas aprovechando las últimas plataformas de automatización AIOps y tecnologías de IA de agentes, ayudándoles a ofrecer mejores experiencias a los clientes, reducir los costes operativos y lograr un crecimiento sostenible. Para obtener más información sobre Ribbon, visite rbbn.com.

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La información contenida en este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre eventos futuros que implican riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos contenidas en este comunicado, incluidas aquellas relacionadas con los beneficios esperados del uso de los productos de Ribbon Communication, son declaraciones prospectivas. Los resultados reales de Ribbon Communications pueden diferir materialmente de aquellos contemplados en las declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Ribbon Communications, consulte la sección "Factores de riesgo" del informe anual o trimestral más reciente de Ribbon Communications presentado ante la SEC. Cualquier declaración prospectiva representa los puntos de vista de Ribbon Communications solo a partir de la fecha en que se realiza dicha declaración y no debe considerarse que representa los puntos de vista de Ribbon Communications a partir de una fecha posterior. Si bien Ribbon Communications puede optar por actualizar las declaraciones prospectivas en algún momento, Ribbon Communications renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo.

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