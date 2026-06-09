Ribbon stellt Netzwerk-Lösungen für die schnelle Bereitstellung für mobile Rechenzentren, Verteidigungsbehörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen vor

Die Lösungen sind sowohl als Standardausführungen als auch in kundenspezifischen Konfigurationen erhältlich und unterstützen eine Vielzahl von Bereitstellungsoptionen, von tragbaren Formaten im Kofferformat bis hin zu industriellen Rechenzentrumsdesigns in der Größe eines Eisenbahnwaggons. Diese hochgradig anpassbaren und schnell einsetzbaren Lösungen ermöglichen es Teams, rasch Kommunikationsverbindungen herzustellen, die Konnektivität aufrechtzuerhalten und unabhängig vom jeweiligen Standort zu arbeiten, wenn bestehende Netzwerke nicht verfügbar sind oder nicht über die erforderlichen Kapazitäten verfügen.

Im Kern ist das Ribbon Network in a Box eine hochsichere Kommunikationsplattform, die sowohl Hochgeschwindigkeits-Daten- als auch Sprachvernetzungsdienste ermöglicht und dabei verschiedene physikalische Netzwerk- und Zugangstechnologien unterstützt. Dank der Zero-Touch-Bereitstellungsfunktionen ist eine Systemeinrichtung ohne bestehende Netzwerkverbindung möglich, wodurch ein unterbrechungsfreier Betrieb auch unter schwierigsten Bedingungen gewährleistet ist.

„Diese Lösung verbindet umfassende Redundanz zur Gewährleistung einer hohen Ausfallsicherheit mit einer schnellen Bereitstellung nach Bedarf, um unter allen Umständen einen sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten", sagte Haim Moscovich, Vice President für integrierte Verteidigungslösungen bei Ribbon. „In Tausenden von Einsatzfällen bewährt, bietet es zuverlässige Echtzeitleistung, wenn es darauf ankommt."

NiaB wurde unter extremsten Bedingungen in zahlreichen realen Szenarien bei militärischen Einrichtungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien eingesetzt und hat seine Wirksamkeit auch im Katastropheneinsatz unter Beweis gestellt, unter anderem bei der Unterstützung von Ersthelfern während des Erdbebens der Stärke 7,8 in der Türkei im Februar 2023. In diesen Szenarien ermöglichte die Lösung einen schnellen Einsatz, nahtlose Vernetzung und Koordination in Echtzeit, um effektive Einsatzmaßnahmen zu unterstützen.

„Im heutigen digitalisierten Einsatzgebiet verschafft Informationsüberlegenheit den entscheidenden Vorteil, wodurch Kommunikationsfähigkeiten wichtiger denn je sind. Hier kommt NiaB ins Spiel und hilft Organisationen und Einzelpersonen, selbst in den schwierigsten Situationen schnell wieder eine Verbindung herzustellen und auf wichtige Informationen zuzugreifen", sagte Jason Brumfield, VP US Federal Sales bei Ribbon.

Network in a Box bietet verschiedene Konfigurationen, die auf unterschiedliche Arten von Netzbetreibern, Regionen und Geländeverhältnisse zugeschnitten sind, darunter:

Schnelle Notfallwiederherstellung für Kommunikationsanbieter und ISPs

Wiederherstellung kritischer Infrastrukturen in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Öl und Gas sowie Verkehr

Konnektivität und Koordination der Ersthelfer

Containerbasierte, transportable Rechenzentren mit vollständig unabhängiger Strom- und Kühlversorgung sowie redundanten Netzwerkschnittstellen

Überlebensfähigkeit des Netzwerks mit Zero-Touch-Bereitstellung

Vorübergehende und mobile Standorteinrichtungen

Wiederherstellung des Mobilfunknetzes (5G in a Box)

Wiederherstellung von Backhaul mit mehreren Zugängen

Gemeinsam tragen diese Funktionen dazu bei, dass Unternehmen eine ausfallsichere Kommunikation aufrechterhalten, kritische Infrastrukturen schützen und den Betrieb aufrechterhalten können, wenn es besonders auf Zuverlässigkeit ankommt.

Informationen zu Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) ist ein globaler Anbieter von Software für Sprachkommunikation, IP-Routing und optische Netzwerke für Mobilfunk- und Festnetzanbieter, Unternehmen sowie die Bereiche kritische Infrastruktur und Verteidigung. Wir unterstützen unsere Kunden auf ihrem Weg zu autonomen Netzwerken durch den Einsatz modernster AIOps-Automatisierungsplattformen und agentenbasierter KI-Technologien und helfen ihnen so, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten, Betriebskosten zu senken und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Um mehr über Ribbon zu erfahren, besuchen Sie rbbn.com.

Wichtige Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die Informationen in dieser Mitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich der Aussagen zu den erwarteten Vorteilen durch die Verwendung der Produkte von Ribbon Communications, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Ribbon Communications können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen zu Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Ribbon Communications finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" des jüngsten Jahres- oder Quartalsberichts von Ribbon Communications, der bei der SEC eingereicht wurde. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben ausschließlich die Ansichten von Ribbon Communications zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen wieder und sollten nicht als repräsentativ für die Ansichten von Ribbon Communications zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden. Ribbon Communications behält sich das Recht vor, zukunftsgerichtete Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab.

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