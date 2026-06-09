Ribbon présente des solutions de mise en réseau à déploiement rapide pour les centres de données mobiles, les agences de défense et les fournisseurs d'infrastructures critiques

Disponibles dans des configurations prêtes à l'emploi ou personnalisées, les solutions prennent en charge un large éventail d'alternatives de déploiement, des formats portables de la taille d'une valise aux conceptions de centres de données de la taille d'un wagon de chemin de fer industriel. Ces solutions hautement personnalisables et rapidement déployables permettent aux équipes d'établir rapidement des communications, de maintenir la connectivité et de fonctionner en toute indépendance sur le site local lorsque les réseaux existants sont indisponibles ou manquent de capacité.

Le Network in a Box de Ribbon est une plateforme de communication hautement sécurisée permettant des services de réseau de données et de voix à haut débit prenant en charge de multiples technologies physiques de réseau et d'accès. Ses capacités de déploiement sans intervention permettent d'installer le système sans avoir besoin d'une connectivité réseau existante, ce qui permet un fonctionnement continu dans les environnements les plus complexes.

« Cette solution combine une redondance étendue pour garantir des degrés élevés de résilience, avec un déploiement rapide et à la demande pour assurer des opérations sécurisées et continues dans n'importe quelle condition », déclare Haim Moscovich, vice-président des solutions de défense intégrées chez Ribbon. « Éprouvée sur le terrain dans des milliers de déploiements, la solution offre des performances fiables et en temps réel lorsque cela compte le plus. »

Déployées dans les conditions les plus extrêmes à travers de multiples scénarios réels avec des agences militaires en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, les solutions NiaB ont également démontré son efficacité dans des environnements d'intervention en cas de catastrophe, notamment en soutenant les premiers intervenants lors du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a eu lieu en Turquie en février 2023. Dans ces scénarios, la solution a permis un déploiement rapide, une connectivité fluide et une coordination en temps réel pour soutenir des opérations de réponse efficaces.

« Dans le monde numérisé d'aujourd'hui, la supériorité de l'information crée un avantage décisif, ce qui rend les capacités de communication plus importantes que jamais. C'est là que NiaB intervient, en aidant les entreprises et les particuliers à se reconnecter rapidement et à accéder aux informations essentielles, même dans les situations les plus difficiles », déclare Jason Brumfield, vice-président des ventes fédérales aux États-Unis chez Ribbon.

Network in a Box offre de multiples configurations conçues pour prendre en charge différents types d'opérateurs de réseau, de zones géographiques et de terrains, notamment :

Récupération rapide après sinistre pour les fournisseurs de communications et les fournisseurs de service internet

Rétablissement des infrastructures critiques dans les secteurs des services publics, du pétrole et du gaz, et des transports

Connectivité et coordination des premiers intervenants

Centres de données transportables basés sur des conteneurs, dotés de capacités d'alimentation et de refroidissement totalement indépendantes et d'interfaces de réseau redondantes

Survivabilité du réseau grâce à un déploiement sans intervention

Déploiement de sites temporaires et mobiles

Rétablissement du réseau cellulaire (5G in a Box)

Rétablissement des liaisons de raccordement multi-accès

Ensemble, ces capacités aident les organisations à maintenir des communications résilientes, à protéger les infrastructures critiques et à soutenir les opérations lorsque la fiabilité est la plus importante.

À propos de Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq : RBBN) est un fournisseur mondial de logiciels de communication vocale, de routage IP et de réseaux optiques pour les fournisseurs de services mobiles et filaires, les entreprises, les infrastructures critiques et les secteurs de la défense. Nous soutenons le parcours de nos clients vers des réseaux autonomes en exploitant les dernières plateformes d'automatisation AIOps et les technologies d'IA agentique, en les aidant à offrir de meilleures expériences client, à réduire les coûts opérationnels et à atteindre une croissance durable. Pour en savoir plus sur Ribbon, visitez le site rbbn.com.

Informations importantes sur les déclarations prospectives

Les informations contenues dans ce communiqué contiennent des déclarations prospectives concernant des événements ultérieurs qui impliquent des risques et des incertitudes. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans ce communiqué, notamment celles relatives aux avantages attendus de l'utilisation des produits de Ribbon Communication, sont des déclarations prospectives. Les résultats réels de Ribbon Communications peuvent différer substantiellement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur les risques et les incertitudes liés aux activités de Ribbon Communications, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » du dernier rapport annuel ou trimestriel que Ribbon Communications a déposé auprès de la SEC. Toute déclaration prospective représente l'opinion de Ribbon Communications uniquement à la date à laquelle cette déclaration est faite et ne doit pas être considérée comme représentant l'opinion de Ribbon Communications à une date ultérieure. Bien que Ribbon Communications puisse décider de mettre à jour les déclarations prospectives à un moment donné, Ribbon Communications décline spécifiquement toute obligation de le faire.

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